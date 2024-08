- Il Festival di Bayreuth ha concluso la sua corsa.

Il Richard Wagner Festival, acclamato dal pubblico, si conclude sul verde colle di Bayreuth con il popolare "Tannhäuser", diretto da Tobias Kratzer, segnando la fine della stagione 2024.

L'intendente Katharina Wagner deve essere entusiasta. Nonostante alcuni biglietti invenduti per l'evento typically affollato dell'opera nel 2023, il Festival ha registrato il tutto esaurito quest'anno.

Momenti da Maestro

Tuttavia, la stagione passerà alla storia del collettivo della musica classica per un motivo straordinario: per la prima volta nella storia del Festival, le conductors donne hanno superato in numero i loro colleghi uomini sul podio.

Simone Young ha fatto storia come la prima conductrice donna a dirigere l'opera di Wagner in quattro atti "Der Ring des Nibelungen" a Bayreuth. Oksana Lyniv ha diretto "Il Vascello Fantasma" e Nathalie Stutzmann ha condotto "Tannhäuser".

Cambiamenti nel Coro

Prima della conclusione del Festival, i capi hanno annunciato un cambiamento nella leadership del celebre Coro del Festival: Eberhard Friedrich, che ha ricoperto questo ruolo per quasi un quarto di secolo, si è dimesso e Thomas Eitler-de Lint guiderà un nuovo era.

2025: Un nuovo "Maestro Cantore"

Mentre il verde colle si quieta per un po', i preparativi per la stagione successiva iniziano. Nel 2025, i patron del Festival potranno godere di una nuova produzione di "Die Meistersinger von Nürnberg" del maestro Matthias Davids, un artista di Bayreuth che riveste il ruolo di direttore artistico del dipartimento musicale del Landestheater Linz.

Come precedentemente annunciato, Christian Thielemann, ex direttore musicale, tornerà al Festival dopo la sua lunga assenza. Dirigerà "Lohengrin" e riutilizzerà la scenografia dell'arte superstar Neo Rauch.

Per celebrare il 150° anniversario del Festival nel 2026, Katharina Wagner ha pianificato di deviare leggermente dalla rigida tradizione: l'opera di Wagner "Rienzi" sarà eseguita nella Casa del Festival.

