- Il Festival di Bad Hersfelder accoglie Elke Hesse come sua nuova capo-capo.

Elke Hesse, una guru culturale austriaca, è stata scelta per diventare la nuova direttrice artistica dei Bad Hersfelder Festspiele a partire dal 2026 al 2030, come annunciato mercoledì dall'indipendente sindaco di Bad Hersfeld, Anke Hofmann.

Hesse prenderà il posto di Jörn Hinkel, che lascerà dopo la stagione 2025. Hesse ha già un passato con Bad Hersfeld, avendo ricoperto il ruolo di direttrice artistica del festival dal 2006 al 2009, diventando così la prima donna a ricoprire questa posizione nella storia del festival teatrale.

Il festival festeggerà il 75º anniversario nel 2026

"Sono entusiasta di tornare alla guida dei Bad Hersfelder Festspiele dopo quasi 20 anni", ha detto la nativa di Vienna, che ha diretto la sala concerti MuTh del Coro dei Ragazzi di Vienna dal 2010 e intende continuare in questo ruolo insieme al suo nuovo incarico. Hesse è anche membro del consiglio di sorveglianza dell'Opera di Stato di Vienna e di un'università musicale di Vienna, nonché professoressa.

Con la sua vasta esperienza, Hesse mira a rendere il festival, che festeggerà il suo 75º anniversario nel 2026, pronto per il futuro. Intende concentrarsi sull'innovazione, il rinnovamento e lo sviluppo, mantenendo la tradizione dei Bad Hersfelder Festspiele e garantendo l'eccellenza artistica.

Raggiungere nuovi pubblici

Hesse intende intensificare le attività di outreach del festival per spiegarlo e presentarlo a nuovi segmenti di pubblico. Inoltre, sottolinea l'importanza di mantenere un legame stretto tra il festival e i residenti della città per tutto l'anno, non solo durante la stagione del festival. Ciò include progetti cittadini diversificati con un centro del festival che funge da hub per lo scambio.

La sua strategia include anche modelli di finanziamento moderni e lungimiranti, nonché il potenziamento del marchio "Bad Hersfelder Festspiele" attraverso una strategia di comunicazione contemporanea, al fine di vedere il festival presenti sui media internazionali di arte e cultura. Per il 75º anniversario nel 2026, Hesse promette una stagione vivace a Bad Hersfeld, dicendo: "Ci saranno festeggiamenti".

L'appuntamento di Hesse è stato accolto con favore dal Ministro della Cultura del Hesse, Timon Gremmels (SPD). "Elke Hesse porta un'esperienza inestimabile dalla sua permanenza a Bad Hersfeld. La sua connessione con la North Hesse e la sua lunga esperienza nel settore culturale la rendono il candidato ideale per ulteriormente sviluppare il festival", ha dichiarato in una dichiarazione. Gremmels è ottimista che Hesse aggiungerà alla brillantezza artistica del festival.

