- Il Festival del Cinema di Zurigo la onora per il lavoro della sua vita

Il Festival del Cinema di Zurigo (ZFF) celebra il suo 20º anniversario quest'autunno e ha in serbo un regalo speciale: la star di Hollywood Kate Winslet (48) parteciperà al festival nella mini-metropoli svizzera. Gli organizzatori del festival hanno annunciato che Winslet riceverà il "Golden Icon Award" e presenterà il suo nuovo film "The Photographer" (titolo inglese: "Lee") all'evento. Antony Penrose, figlio del fotoreporter di guerra Lee Miller (1907-1977), la cui storia di vita è narrata nel film, sarà anche presente.

Il "Golden Icon Award" è un premio alla carriera che è stato assegnato per la prima volta a Sylvester Stallone (78) nel 2008. Altri destinatari includono Morgan Freeman (87), Richard Gere (74), Hugh Jackman (55), Hugh Grant (63), Glenn Close (77), Cate Blanchett (55) e Jessica Chastain (47), tra molti altri.

Ora tocca a Kate Winslet. Il ZFF la descrive come "una delle più importanti attrici del nostro tempo e la protagonista di alcuni dei film di maggior successo della storia". È una "vera icona del cinema, che brilla sia nei blockbuster dei grandi studios che nelle piccole produzioni indie".

Winslet ha iniziato la sua carriera di attrice da teenager e nel 1994 ha ottenuto il suo primo ruolo in un film, "Heavenly Creatures". Non è passato molto tempo prima che diventasse una delle attrici più famose e di successo della sua generazione. All'età di 21 anni è stata nominata per il suo primo Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista per "Sense and Sensibility". Il suo ruolo in "Titanic" l'ha lanciata verso la fama e le ha valso una nomination all'Oscar come Miglior Attrice. In totale, è stata nominata per sette Oscar, vincendo come Miglior Attrice per "The Reader" nel 2009. Altri suoi film noti includono "Iris", "Love Actually", "Labor Day", "Steve Jobs" e "Avatar: The Way of Water".

Durante la sua visita, Kate Winslet riceverà non solo il "Golden Icon Award", ma screening anche il suo ultimo film "The Photographer" al Festival del Cinema di Zurigo. Nonostante sia sotto i riflettori sin dalla sua adolescenza, la carriera di recitazione di Winslet continua a brillare, con ruoli di spicco in film come "Titanic", "Iris" e "Avatar: The Way of Water".

Leggi anche: