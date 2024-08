- Il Festival del Cinema di Locarno onora l'autonomia delle donne nel processo decisionale.

Registe donne brillano al Festival del Film di Locarno

Il premio più importante, la Leopard d'Oro, al Festival del Film di Locarno è andato a "Akiplėša" ("Toxic"), un film in lingua lettone di Saulė Bliuvaitė. Questo film, insieme ad altri importanti premi, è andato a film con registe donne e personaggi femminili al centro.

Il Film Vincitore

"Toxic" è un film che si addentra nelle vite di due adolescenti vicini alla maggiore età, fortemente influenzati dalla pressione degli standard di bellezza irrealistici. Questo è il primo lungometraggio di Saulė Bliuvaitė, che contribuisce all'obiettivo di Locarno di promuovere giovani talenti inesplorati.

Il secondo premio più alto, il Premio della Giuria, è stato assegnato a un'altra giovane regista donna: Kurdwin Ayub, nata in Iraq nel 1990 e residente in Austria, per il suo film "Mond". In questo film, le giovani donne sono di nuovo al centro della scena, con un'artista austriaca di arti marziali e quattro figlie di una famiglia ricca giordana allenate da una donna viennese. Il thriller-drama esamina criticamente diverse rappresentazioni della società delle donne.

La Leopard per il Miglior Regista è stata assegnata a Laurynas Barei̇ša, nato nel 1988, un altro regista lituano come Saulė Bliuvaitė. Nel suo film "Seses" ("Annegamento Secco"), evidenzia l'emancipazione di due giovani madri che si liberano dalla dominanza maschile.

L'Emancipazione delle Donne

Questi premi possono essere visti come un sostegno alla causa dell'emancipazione delle donne da parte della giuria, presieduta dalla regista austriaca Jessica Hausner ("Lourdes"). Questo tema è anche presente nella competizione principale, dove molti film si concentrano sulla vita delle donne nel mondo odierno.

Inoltre, otto dei 17 film presentati in concorso erano diretti da donne, quasi la metà delle opere in concorso portava l'impronta di una donna. Pertanto, la decisione della giuria è pienamente giustificata.

I premi per la recitazione di genere neutro, tuttavia, sono state una gradita sorpresa. Il quartetto principale di "Seses", Gelminė Glemžaitė, Agnė Kaktaitė, Giedrius Kiela e Paulius Markevičius, ha ricevuto una Leopard per la migliore interpretazione. Un secondo premio è andato alla sudcoreana Kim Minhee, che interpreta il ruolo principale, un'artista e professoressa universitaria, in "Am Bach", diretto dal suo connazionale acclamato a livello internazionale Hong Sangsoo.

La Germania manca dei premi principali

Per quanto riguarda le performance recitative, ce ne sono state molte degne di nota. Maren Eggert, un'attrice tedesca ampiamente considerata favorita, ha dato una performance coinvolgente nella camera da letto "Der Spatz im Kamin" (Svizzera).

Allo stesso modo impressionante è stata la 16enne tedesca Helena Zengel ("Systemsprenger") nel film d'avventura "Transamazonia". Laura Weissmahr, una catalana multinazionale, ha anche meritato un premio per la sua interpretazione di una giovane madre sopraffatta nel dramma psicologico spagnolo "Salve Maria".

Purtroppo, i filmmaker tedeschi non sono riusciti a ottenere un premio importante nella competizione principale. Tuttavia, se ne sono andati con il riconoscimento. La competizione "Pardi di domani" ("Leopardi di domani") ha assegnato un Leopard d'Argento al cortometraggio "Gimn chume" ("Inno alla Peste") del collettivo artistico russo "Atak51" con sede a Parigi, co-finanziato da produttori tedeschi e russi. In soli dodici minuti, l'arte viene celebrata come una forza politica potente.

Il regista tedesco Willy Hans ha ricevuto una menzione d'onore per il suo debutto come lungometraggio "Der Fleck" (Germania/Svizzera) nella competizione "Cineasti del presente" ("Filmmaker del presente") per i nuovi arrivati. Questo era parte dell'iniziativa "green Leopard", che onora film in tutte le competizioni e sezioni, promuovendo la consapevolezza ambientale. Il film esplora poeticamente la relazione tra gli esseri umani e la natura.

Una ricchezza di temi socialmente critici

Il festival è stato pieno di film acclamati dalla critica e dibattiti politici successivi, come quelli sulla protezione del clima. Tuttavia, l'intrattenimento non è stato trascurato. Ogni sera, fino a ottomila spettatori entusiasti si riunivano sulla Piazza Grande per le proiezioni all'aperto fuori dalle competizioni, acclamando gli onorati, tra cui la superstar indiana Shah Rukh Khan.

In undici giorni, il festival ha presentato 225 cortometraggi, lungometraggi, documentari ed esperimenti, ulteriormente consolidando lo status di Locarno come uno dei festival cinematografici più importanti d'Europa, insieme a Cannes, Berlino e Venezia. Resterà una piattaforma preziosa per scoprire nuovi talenti e film impegnati, attirando migliaia di fan del cinema da tutto il mondo che dimostrano che il cinema audace non è solo vivo, ma molto richiesto.

