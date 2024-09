- Il Festival Cinque Laghi è in corso.

A Starnberg, il Five Lakes Film Festival si sta preparando per il suo prossimo evento. Alla sua 18ª edizione, in programma dal 3 al 12 settembre, il festival presenterà circa 130 lungometraggi, documentari e cortometraggi, principalmente dalla regione dell'Europa centrale. Molti di questi film saranno proiettati per la prima volta, confinati ai soli schermi della Baviera o proiettati in anteprima prima della loro première ufficiale al cinema.

Il regista Andreas Dresen è il nome di spicco atteso per l'apertura del festival. Ma non è l'unico a ricevere attenzione. L'attrice Corinna Harfouch ("Finsterworld", "Lara") riceverà il premio Hannelore-Elsner-Preis, un riconoscimento per le eccezionali attrici di lingua tedesca durante l'evento. Il premio, del valore di 5.000 euro, è stato assegnato annualmente dal 2019 in onore di Hannelore Elsner, scomparsa a 76 anni quell'anno.

Il festival, che ha attirato circa 18.000 spettatori a Starnberg, Gauting, Weßling e Schloss Seefeld lo scorso anno, appartiene alla categoria dei principali festival cinematografici della Germania meridionale.

Tuttavia, il futuro del festival sembra incerto. Il finanziamento viene approvato annualmente e quest'anno la torta finanziaria si è ridotta. In primavera, il festival ha rivelato che i sussidi della città di Starnberg sono passati da 43.700 a 23.000 euro, mentre quelli del comune di Gauting sono scesi da 15.800 a 4.000 euro. Gli aumenti dei costi dei locali e del personale a causa dell'inflazione hanno ulteriormente ridotto le entrate.

Il festival ha espresso preoccupazione in primavera, affermando che questi cambiamenti avrebbero avuto "conseguenze considerevoli" sull'aspetto, sul contenuto e sul futuro del Five Lakes Film Festival. Di conseguenza, la cerimonia di apertura è stata spostata dal suo solito luogo, il palcoscenico all'aperto lungo il lago di Starnberg, alla Schlossberghalle di Starnberg a causa delle limitazioni finanziarie.

Nonostante il bilancio in calo e i costi aumentati, il festival continua ad attirare l'attenzione di personalità di spicco come il regista Andreas Dresen e l'attrice Corinna Harfouch.

