Il ferro Patrick Lange e' furioso per le Olimpiadi.

Non da ultimo a causa della debole performance tedesca alle Olimpiadi di Parigi, la star del triathlon Patrick Lange vede la necessità di un'azione. Secondo lui, la Germania potrebbe imparare da un altro paese. Lo sport, dice il campione di Ironman, deve finalmente riottenere il suo valore.

Due volte vincitore dell'Ironman Hawaii, Patrick Lange è irritato dallo sviluppo dello sport in Germania. "Qualcosa deve cambiare! Non possiamo guardare la classifica delle medaglie ogni quattro anni e vedere sempre che sta diminuendo", ha detto Lange al Frankfurter Rundschau.

Alle Olimpiadi di Parigi, la Germania si è classificata al decimo posto nella classifica delle medaglie con 12 ori, 13 argenti e 8 bronzi - il peggior risultato dalla riunificazione. "Nessuno sta affrontando il problema - ed è questo che mi frustra, che lo sport sembra perdere valore nella società", ha detto Lange.

Secondo Lange, il problema inizia con l'educazione fisica a scuola. "È la materia meno importante e spesso la prima a essere cancellata. Spesso, la palestra è in condizioni pessime, manca l'attrezzatura. Molti club mancano di volontari, il cui lavoro è diventato sempre più ingrato. Le piscine stanno chiudendo". Non si sta più trasmettendo la gioia del movimento, ha spiegato Lange. "Tutto questo sviluppo mi sembra molto triste".

La Germania potrebbe imparare dagli Stati Uniti, ha detto Lange. "Molti atleti di alto livello da tutto il mondo si allenano e vivono lì perché il sistema delle università offre le migliori condizioni per prestazioni di livello mondiale. La Germania ha urgentemente bisogno di input per il cambiamento se vogliamo rimanere una nazione sportiva leader. Si capisce che questo argomento mi muove - e mi irrita!", ha detto la star del triathlon, che si è trasferita dalla Germania a Salisburgo tempo fa.

Dopo la sua carriera, Lange potrebbe immaginare di trasmettere le sue esperienze. Qualsiasi altra cosa, il 37enne ha detto, sarebbe "fatale". Tuttavia, non ha intenzione di unirsi alle fila dei funzionari e dei decisori. "Il mio ex allenatore Faris Al-Sultan ha scoperto quanto siano difficili i cambiamenti. Come tipo pragmatico e dinamico, tutto potrebbe essere troppo lento per me", ha detto Lange. Al-Sultan è stato l'allenatore tedesco di triathlon dal novembre 2018 al settembre 2020.

In risposta alla deludente performance della Germania alle Olimpiadi del 2024 a Parigi, dove il paese si è classificato al decimo posto nella classifica delle medaglie, la star del triathlon Patrick Lange ha chiamato il cambiamento. Secondo lui, la Germania potrebbe trarre beneficio dall'adozione di alcune pratiche dagli Stati Uniti, dove gli atleti di alto livello spesso si allenano e vivono grazie al sistema universitario del paese.

Leggi anche: