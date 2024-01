Il fenomeno delle freccette Luke Littler, 16 anni, "concentrato" in vista della finale del Campionato del Mondo di Freccette

Il sedicenne è diventato una star mondiale da quando ha debuttato nel torneo quest'anno, e continua a sfidare i pronostici battendo avversari con decenni di esperienza in più.

Ora affronta l'inglese Luke Humphries nella finale di mercoledì, dove avrà la possibilità di diventare il più giovane giocatore ad aver mai vinto il titolo.

"Non ho parole", ha dichiarato Littler ai giornalisti dopo aver battuto l'ex campione del mondo Rob Cross nella semifinale di martedì.

"Non riesco ancora a immaginare di sollevare quel trofeo. Devo solo rimanere concentrato, rilassarmi ed essere Luke Littler".

Le sue prestazioni nella competizione di quest'anno hanno catapultato Litter in una stratosfera diversa, dove ha dovuto imparare rapidamente a gestire la pressione che deriva dall'essere l'uomo del momento.

Se andate sui social media, farete bene a non parlare di Litter, che ha infatuato il pubblico con il suo stile rilassato e il suo approccio meravigliosamente normale alla vita.

Il fatto che Littler festeggi le sue vittorie con il kebab ha fatto presa sulle masse e lui sembra aver preso tutto con filosofia.

Se si parla con gli addetti ai lavori, si sa che Littler ha il potenziale per competere a questo livello, ma pochi, compreso lo stesso Littler, avrebbero mai immaginato che fosse a una sola vittoria dal sollevare il trofeo in questa fase della sua carriera.

Il percorso verso la finale

Tutto è iniziato con la vittoria al primo turno contro Christian Kist, dove Littler si è esibito in un'esibizione memorabile per spazzare via il suo avversario olandese in set diretti.

È stato impressionante, sì, ma pochi pensavano che il campione del mondo juniores potesse mantenere un livello di freccette così alto nel corso del torneo.

Ma il treno a vapore di Littler ha continuato a correre e Andrew Gilding è stato il prossimo giocatore a essere sconfitto.

La vittoria ha assicurato a Littler il ritorno al torneo dopo la breve pausa natalizia, dove il giovane è tornato a essere un normale sedicenne.

"Ad essere onesti, è stato solo Xbox e ancora Xbox", ha detto ai giornalisti quando gli è stato chiesto come ha trascorso il Natale.

Dopo la pausa, l'attenzione sul giovane ha iniziato a crescere. Una vittoria in set diretto contro Matt Campbell al terzo turno ha sollevato le sopracciglia e gli ha assicurato un incontro con la leggenda delle freccette Raymond van Barneveld.

Il veterano olandese è considerato uno dei più grandi giocatori della storia di questo sport ed è stato l'eroe di Littler durante la sua infanzia. Ma l'adolescente non ha avuto tempo per i sentimenti e ha eliminato il 56enne con relativa facilità, confermandosi come un vero e proprio pretendente al titolo.

Nei quarti di finale si è poi affrontato Brendan Dolan, ma Littler ha sprecato poche energie per superare con prepotenza il nordirlandese. L'incontro è stato il quarto di finale più visto nella storia del torneo su Sky Sports, con un picco di 1,4 milioni di spettatori.

Non scoraggiato dal rumore e dall'eccitazione, Littler ha mantenuto la calma e ha prodotto probabilmente la sua migliore prestazione fino ad oggi, battendo il campione del 2018 Cross in un match di qualità mondiale.

"Sarebbe incredibile vincere questo titolo. Mi ero prefissato di vincere una partita e di tornare dopo Natale, e sono ancora qui", ha detto Littler.

Parlando con Littler lontano dal palcoscenico, è un adolescente come tanti. Quando è stato intervistato da CNN Sport prima del suo incontro di terzo turno, ha parlato con dolcezza e si è detto entusiasta di tutta l'attenzione che stava ricevendo sui social media.

Ma quando si trova davanti a una tavola con le freccette in mano, Littler si trasforma in una macchina, maturo oltre i suoi anni e impavido di fronte alla folla esuberante dell'Alexandra Palace.

"Mi piace", ha detto. "La gente canta, beve birre, è pazzesco. È difficile concentrarsi, perché cantano il tuo nome, ma devi tenerlo fuori dalla tua testa e concentrarti in qualche modo".

Ora ha un altro avversario da battere, ma Humphries sarà probabilmente il suo test più difficile fino ad oggi.

Il 28enne è recentemente diventato numero 1 del mondo dopo aver sconfitto Scott Williams per 6-0 nella sua semifinale, e Humphries ha detto di essere pienamente concentrato sull'opportunità "enorme" di mercoledì.

"Avevo bisogno di una prestazione di rilievo perché Luke [Littler] è stato fantastico stasera. Ogni aspetto del mio gioco era come volevo, ed è un momento speciale", ha detto ai giornalisti dopo la vittoria in semifinale.

"Diventare numero uno del mondo è qualcosa che si può solo sognare da bambini, ma il domani rimarrebbe per sempre con me se diventassi campione del mondo, quindi la mia mente è completamente concentrata su questo".

