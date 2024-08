Il fenomeno del portiere Courtois si dimette dalla squadra nazionale a causa della gestione di Tedesco.

Sembra che il problema tra il giocatore belga di punta Thibaut Courtois e il loro allenatore Domenico Tedesco non si risolverà tanto presto. Courtois, una figura rinomata nella squadra belga, ha deciso di prendere una posizione. Ha annunciato che non rappresenterà più il Belgio finché Tedesco non lascerà il ruolo di allenatore. La ragione dietro questa disputa insolita è piuttosto inaspettata.

La disputa tra il portiere e l'allenatore è arrivata al culmine lo scorso giugno. Durante una partita contro l'Austria (1:1), Tedesco ha dato il bracciale da capitano a Romelu Lukaku invece di Courtois, che lo aveva guadagnato per il suo 100° cappello, per sostituire Kevin De Bruyne infortunato. Courtois ha lasciato la partita subito dopo questo evento, nonostante una partita successiva contro l'Estonia. Sono seguite una serie di accuse da entrambe le parti, con Courtois che implicava che Tedesco fosse disonesto, e la situazione è peggiorata ulteriormente.

"Date la mancanza di fiducia che ho in lui, continuare sotto la sua guida non favorirebbe l'atmosfera di cameratismo richiesta", ha spiegato Courtois. La federazione ha riconosciuto la sua posizione e ha compreso i motivi della sua "decisione dolorosa ma necessaria". Anche se si rammarica di aver deluso alcuni tifosi, "sono convinto che questa sia la migliore soluzione per il Belgio, poiché mette fine alla disputa e consente alla squadra di concentrarsi sull'ottenimento dei suoi obiettivi".

La decisione di Domenico Tedesco di dare il bracciale da capitano a Romelu Lukaku invece di Courtois durante la partita contro l'Austria nel giugno 2021 ha ulteriormente peggiorato i loro rapporti. Nonostante la comprensione della federazione per la posizione di Courtois, rimane incerto quando o se Domenico Tedesco non sarà più l'allenatore del Belgio.

