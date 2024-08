Il FDP vuole cambiare la normativa legale sull'orario di lavoro

Il FDP vuole modificare le normative legali sulle ore di lavoro entro questa legislatura. "Se si lavora più di dieci ore al giorno per uscire prima il venerdì, o se non si rispettano i periodi di riposo, è illegale", ha dichiarato il vicepresidente parlamentare del FDP Lukas Köhler ai giornali del gruppo mediatico bavarese sabato. La presidente della Corte Federale del Lavoro, Inken Gallner, ha chiesto una chiarificazione giudiziaria dei periodi di riposo legali.

Köhler ha detto ai giornali che "è impossibile convincere qualcuno in Germania a mantenere una legge che è apertamente e ampiamente violata da molte persone". Oggi, è più importante il risultato del lavoro che il tempo trascorso in ufficio. "Quindi, dobbiamo dare alle persone più libertà per adattare il loro lavoro in modo più flessibile alla loro vita", ha detto, aggiungendo che questo aumenterebbe anche la produttività.

Köhler aveva già chiamato per l'abolizione della giornata lavorativa di otto ore e per approcci più flessibili mesi fa. In maggio, ha proposto l'abolizione delle massime ore lavorative giornaliere e la specifica solo di un massimo settimanale.

La presidente della Corte Federale del Lavoro ha chiesto una rivalutazione del periodo di riposo legale di undici ore tra due turni. "Sappiamo che anche una breve interruzione del periodo di riposo può essere dannosa. Ma non è chiaro se questo significa che il periodo di riposo ricomincia da zero dal punto di vista legale", ha detto al "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Si augura che la Corte di Giustizia Europea si occupi di questa questione.

Gallner vede anche la necessità di chiarire se i periodi di riposo e le massime ore lavorative si applicano anche ai giudici. Attualmente, in Germania, essi sono in gran parte liberi di decidere dove e quando lavorare. "Questo è un diritto e un privilegio basato sull'indipendenza giudiziaria", ha detto il giurista al "FAS". Tuttavia, ci sono indicazioni nel diritto dell'UE che i limiti delle ore di lavoro potrebbero anche applicarsi ai giudici. Secondo la legge tedesca, le corti amministrative, non le corti del lavoro, sarebbero responsabili di questo, ha detto Gallner. "Finora, questa domanda non è stata posta alla Corte di Giustizia Europea. Mi farebbe piacere se avesse l'opportunità di chiarirlo".

Köhler ha posto in dubbio se le leggi attuali sui periodi di riposo siano applicabili "di cui" violazioni si verificano ripetutamente, esprimendo la necessità di una revisione per affrontare questo problema. Gallner ha inoltre notato che c'è incertezza riguardo al fatto che i periodi di riposo e le massime ore lavorative si applicano ai giudici, dicendo: "non è chiaro 'di cui' le eccezioni derivano dal diritto dell'UE".

Leggi anche: