Il FDP sostiene un standard minimo di "pantino-sabone-letto" per le persone le cui richieste di asilo sono state respinte.

Nel concorso in corso per stabilire le regolamentazioni sull'immigrazione più severe, l'FDP sta intensificando i propri sforzi. Stanno cercando di attuare una strategia a nove punti, principalmente per fare pressione sui Verdi. Secondo "Bild am Sonntag", questa mossa strategica del loro gruppo parlamentare sarà decisa questo weekend. In futuro, i richiedenti asilo il cui status è stato respinto e che devono lasciare la Germania possono aspettarsi di ricevere un minimo di assistenza sociale. Secondo il giornale, il leader del gruppo parlamentare dell'FDP, Christian Dürr, ha dichiarato: "In futuro, i benefici per tutti i richiedenti asilo espellibili dovrebbero essere ridotti alle sole necessità di letto, sapone e pane".

Dürr ha spiegato ulteriormente: "In questo modo, non ci sarà più un incentivo a restare". Tutti gli altri tipi di assistenza sociale verranno significativamente ridotti, ad eccezione di una piccola sovvenzione.

Con questa strategia a nove punti, l'FDP mira a fare più pressione sui Verdi nella coalizione adottando proposte sulla politica migratoria dai Länder governati da nero-verde, compreso l'espansione dei paesi sicuri di origine.

Dürr ha continuato: "A livello statale, alcuni Verdi stanno gettando le basi per rafforzare il rafforzamento della politica dell'asilo a livello nazionale, che l'FDP ha sostenuto da tempo". Ha concluso: "Questo è l'opportunità per un vero cambiamento nella politica migratoria". Ora, la palla è nel campo del Ministro federale dell'Economia Robert Habeck, insieme ai Verdi nel governo federale.

