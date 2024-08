- Il FDP sostiene che una assemblea speciale della legislatura statale chiuda la clinica.

Il Partito Democratico Liberale (FDP) sta pianificando di portare alla luce lo shutdown della Clinica Sternbach di Schleiz come argomento per una seduta parlamentare straordinaria in vista delle elezioni statali. Il rappresentante liberale Robert-Martin Montag di Erfurt ha richiesto una "convocazione del parlamento il più presto possibile", esprimendo la posizione del FDP. Come minoranza nel parlamento statale con soli quattro membri, il FDP si affida al sostegno degli altri partiti per rendere la loro richiesta realtà.

Secondo le regole procedurali parlamentari, solo il governo, i gruppi o un quinto dei membri del parlamento possono richiedere una seduta straordinaria. Tuttavia, il gruppo FDP non è soggetto a regolamentazioni uniche, come confermato da un rappresentante del parlamento statale su richiesta.

Montag spiega che il FDP intende chiedere al governo statale perché, nonostante il fallimento imminente, hanno ancora concesso un aiuto finanziario a breve termine di due milioni di euro dalle entrate fiscali. Gli obiettivi principali sono garantire la posizione sanitaria e possibilmente trasformarla in un progetto modello, simile all'ospedale di Niesky, che è stato trasformato da un fornitore regolare in un centro sanitario nella Sassonia.

Il FDP sta valutando l'inclusione dello shutdown della Clinica Sternbach nella loro campagna per le elezioni del parlamento regionale, sfruttando il suo potenziale come questione urgente. Tenendo conto delle regole parlamentari, un quinto dei membri del parlamento o un gruppo potrebbe avviare una seduta straordinaria per discutere questa questione, ma come gruppo di minoranza, il FDP si affida al sostegno degli altri partiti per conseguirlo.

