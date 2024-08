- Il FDP si oppone all'approvazione da parte del Parlamento di un aiuto finanziario a favore della Meyer Werft.

La discussione parlamentare imminente nel Bundestag riguarderà l'eventuale aiuto statale per Meyer Werft a Papenburg. Secondo il portavoce del Comitato di Bilancio della fazione FDP, Otto Fricke, si prenderà una decisione come legislatura nella prima metà di settembre, come riferito all'Agenzia tedesca di stampa.

Fricke ha dichiarato che l'aiuto sarebbe fattibile solo se ci fosse un futuro chiaro e orientato al profitto per l'azienda. Il governo, ha notato, può solo agire come "costruttore di ponti", offrendo aiuto per aiutare Meyer Werft. Tuttavia, l'uscita del governo federale dall'azienda dovrebbe essere imminente, o non ci sarebbe spazio per l'ingresso.

Meyer Werft si trova attualmente in una crisi esistenziale a causa dei costi energetici e delle risorse in aumento nella costruzione di navi. L'azienda ha urgentemente bisogno di fondi consistenti per finanziare la costruzione di nuove navi.

La proposta attualmente in esame prevede l'impegno temporaneo del governo federale e dello stato della Bassa Sassonia nel cantiere, con l'obiettivo di aumentare il capitale di circa 400 milioni di euro. Inoltre, Meyer Werft ha bisogno di garanzie per ottenere nuovi prestiti per la costruzione di navi. Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha assicurato l'azienda del sostegno del governo federale giovedì.

Il Comitato di Bilancio sul Bilancio esaminerà l'aiuto proposto per Meyer Werft, poiché l'impegno del governo federale nel Comitato di Bilancio è necessario per assegnare fondi al cantiere. Otto Fricke, il portavoce del Comitato della fazione FDP, ha sottolineato che qualsiasi aiuto sarebbe subordinato a un futuro redditizio per Meyer Werft.

