Il FDP si oppone agli adeguamenti del piano pensionistico

Dopo un acceso dibattito, la giunta ha concordato di appoggiare il Rentenpaket II nel mese di maggio. Tuttavia, l'FDP è deluso dalle azioni proposte e sottolinea la giustizia intergenerazionale. I partner di coalizione esprimono confusione.

Lukas Köhler, vicefrazione dell'FDP, ha espresso le sue preoccupazioni a "Welt". Ha dichiarato che c'è ancora spazio per ulteriori discussioni prima che il Rentenpaket possa essere approvato. "È fondamentale per la fazione dell'FDP che il sistema pensionistico rimanga accessibile e che la generazione più giovane non sia gravata da tassi di contribuzione in aumento o da sovvenzioni prelevate dalle tasse nel lungo termine," ha aggiunto Köhler.

Il Rentenpaket II mira principalmente a stabilire una quota pensionistica del 48% entro il 2040. Questa quota rappresenta la percentuale del reddito tipico che la pensione standard rappresenta - pagata dopo aver contribuito per 45 anni con uno stipendio medio. Per finanziare questo, tra le altre cose, i contributi pensionistici aumenteranno. La giunta federale ha approvato il pacchetto alla fine di maggio, dopo un lungo conflitto di coalizione.

La giovane generazione "paga il prezzo"

Max Mordhorst, politico fiscale dell'FDP, ha ripreso la sua critica aspra. "La politica pensionistica promossa dall'SPD sta andando nella direzione sbagliata," ha detto a "Welt". "L'FDP non può sostenere la stabilizzazione delle pensioni al livello previsto." In particolare, ha menzionato il fatto che la giovane generazione sarebbe quella che ne pagherebbe le conseguenze se il Rentenpaket II fosse attuato.

Martin Rosemann, esperto di lavoro dell'SPD, ha respinto questa posizione. "La giustizia intergenerazionale significa che la giovane generazione può fare affidamento su una pensione sicura. Proprio questo è ciò che realizziamo con il Rentenpaket," ha detto al giornale. Andreas Audretsch, vicefrazione dei Verdi, ha fatto eco alle stesse sensazioni. "La stabilizzazione del livello pensionistico è assolutamente necessaria e corretta," ha aggiunto. Ha anche riconosciuto la cosiddetta "capitale generazionale" - anche nota come pensione di stock - che i liberali avevano incluso nella proposta del Rentenpaket. Nonostante i Verdi non abbiano mai appoggiato questo concetto, "ma siamo disposti a implementarlo," ha detto Audretsch a "Welt".

