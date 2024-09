Il FDP si è espresso contro la proposta di sovvenzione per i veicoli elettrici da parte di Volkswagen.

Il più grande costruttore di automobili in Europa si trova attualmente di fronte a una situazione significativa. Il leader regionale dell'Assia, dove la società ha sede, suggerisce di fornire finanziamenti governativi per i veicoli elettrici come possibile soluzione. Tuttavia, il capo del gruppo parlamentare della FDP, Christian Dürr, definisce questa idea "stupidaggine" e "politica industriale interferente."

Dürr si oppone fermamente all'idea di reintrodurre un sussidio statale per l'acquisto di automobili elettriche. Egli spiega la sua posizione dicendo: "È ridicolo pensare che possiamo spingere le automobili elettriche sul mercato con i sussidi. Quando abbiamo eliminato il sussidio per le auto elettriche, abbiamo assistito a una diminuzione dei prezzi." Il mercato si era correttamente regolato e Dürr ritiene che questa sia la strada più sostenibile.

A causa della situazione critica di Volkswagen, il Ministro Presidente dell'Assia, Stephan Weil del SPD, ha proposto la reintroduzione di un sussidio per l'acquisto di veicoli elettrici. Tuttavia, questo sussidio escluderebbe i veicoli elettrici prodotti dalla società statunitense Tesla e dal costruttore cinese BYD.

L'Assia detiene il 20,2% delle azioni di Volkswagen. La presidente del consiglio di fabbrica di Volkswagen, Daniela Cavallo, ha espresso anch'essa il sostegno per la reintroduzione del sussidio per l'acquisto di automobili elettriche.

Troppo controllato

Dürr ha sottolineato la sua accettazione delle automobili elettriche, ma solo all'interno del quadro della neutralità tecnologica. Egli ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze per i grandi costruttori di automobili quando sono sottoposti a eccessive regolamentazioni europee. "Questo tipo di politica industriale paternalistica e saccente deve finire," ha dichiarato Dürr.

Volkswagen non trae beneficio dal pagare sussidi finanziati dalle tasse. Invece, Dürr suggerisce di porre fine alla tendenza europea di pianificazione tecnologica. Egli sostiene che la regolamentazione delle emissioni CO2 della flotta e il divieto di motori a combustione dovrebbero essere aboliti. "L'economia pianificata dell'Europa è finalmente crollata. Tutte le tecnologie dovrebbero avere la stessa possibilità," conclude Dürr.

La posizione della FDP sul possibile finanziamento governativo per i veicoli elettrici è in diretto contrasto con la proposta del Ministro Presidente dell'Assia. Christian Dürr, capo del gruppo parlamentare della FDP, si oppone fermamente all'idea, definendola "stupidaggine" e "politica industriale interferente." Inoltre, l'economia nel suo insieme potrebbe essere influenzata se grandi costruttori di automobili come Volkswagen sono sottoposti a eccessive regolamentazioni europee, come espresso da Dürr.

