Il FDP sembra voler abolire il Ministero dello Sviluppo

L'FDP sta spingendo ripetutamente per tagli nella politica di sviluppo. Recentemente, i fondi per questo sono stati significativamente ridotti. Ora, i Liberali sembrano voler andare oltre: secondo un documento interno, vogliono abolire completamente il Ministero della Cooperazione allo Sviluppo.

L'FDP vuole apparentemente abolire il Ministero della Cooperazione allo Sviluppo. Questo è evidente da un "aiuto argomentativo" interno intitolato "Politica di bilancio solida per una forte politica estera" pubblicato dalla rivista "Politico". Il documento è apparentemente destinato alle trattative di bilancio in corso. Propone di fondere il ministero nell'Ufficio Federale degli Affari Esteri.

Il freno al debito aiuta "a separarci dai programmi inefficienti o basati sull'ideologia", afferma il documento. È "un lever per sottoporre le spese in politica estera e di sviluppo a una revisione critica". La conclusione: "A medio termine, come in tutti gli altri stati UE e G7, il Ministero della Cooperazione allo Sviluppo non dovrebbe più essere un dipartimento autonomo, ma dovrebbe essere considerato uno strumento di politica estera e di conseguenza fuso nell'Ufficio Federale degli Affari Esteri con le sue significative risorse. Il guadagno in efficienza ed efficacia sarebbe enorme", si argomenta.

Il passo di fusione è "in ritardo" comunque. Migliorerebbe anche il collegamento tra politica di sviluppo e sicurezza. Così, sarebbe poi possibile "creare una politica di sicurezza molto più interconnessa nei campi dei 3 'D' (Difesa, Diplomazia, Sviluppo) includendo la politica della difesa".

Il documento non è stato deciso dalla frazione o dalla direzione del partito. Secondo "Politico", i politici dell'FDP Michael Link e Otto Fricke sono responsabili. Tuttavia, la direzione della frazione era "sempre in cc" e quindi informata, si dice inoltre. Il Ministro delle Finanze Christian Lindner e altri politici dell'FDP di spicco stanno spingendo ripetutamente per tagli nella politica di sviluppo. I fondi del bilancio per questo sono già stati significativamente ridotti dalla coalizione del semaforo.

