Il FDP resta al di sotto del 5% del Barometro politico

Il FDP rimane sotto la soglia del cinque percento nell'attuale "Politbarometer" della ZDF e thus non raggiungerebbe il ritorno nel Bundestag. L'inchiesta del gruppo di ricerca di Mannheim Wahlen prevede una quota di voto del quattro percento. La CDU/CSU rimane saldamente in testa con un invariato 32 percento.

Il partito di estrema destra AfD segue al secondo posto, perdendo un punto al 16 percento. L'SPD è previsto al 14 percento, e i Verdi al 13 percento (entrambi invariati). L'alleanza di Sahra Wagenknecht può migliorare di un punto all'otto percento. La Sinistra rimane al tre percento. Ciò renderebbe matematicamente possibili le coalizioni tra CDU/CSU e SPD o CDU/CSU e Verdi.

L'annuncio del Cancelliere federale Olaf Scholz di candidarsi nuovamente come candidato cancelliere del suo partito è visto positivamente solo dal 29 percento dei rispondenti, con il 67 percento che lo vede negativamente. Anche tra i sostenitori dell'SPD, le opinioni sono divise, con il 53 percento a favore e il 41 percento contrario.

Per il candidato cancelliere dell'Unione, il 27 percento dei rispondenti sostiene il leader della CSU Markus Söder, il 23 percento sostiene il Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst, e il 18 percento sostiene il leader della CDU Friedrich Merz. Tra i sostenitori della CDU/CSU, il 33 percento sostiene Söder, e il 25 percento ciascuno sostiene Wüst e Merz.

I rispondenti incolpano principalmente il FDP (35 percento) per la disputa di bilancio attuale nella coalizione a semaforo. Il 13 percento vede i Verdi come principalmente responsabili, il sette percento l'SPD, e il 35 percento tutti e tre i partner di coalizione allo stesso modo.

