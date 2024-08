- Il FDP propone un'azione legale per essere inclusi nella discussione televisiva del Brandeburgo.

Il partito liberale FDP sfida RBB per l'esclusione dal dibattito televisivo per le elezioni statali

Il Partito Liberale Democratico (FDP) sta intentando una causa contro RBB per essere incluso in un dibattito televisivo in vista delle elezioni dello stato del Brandeburgo. Il candidato principale dell'FDP, Zyon Braun, ha dichiarato: "Escludendo un partito cosmopolita e liberale di centro che fa parte del governo federale, si pregiudicano i risultati delle elezioni". Questo passo, secondo Braun, svantaggia ingiustamente l'FDP e distorce la campagna in un momento cruciale.

Questa notizia è stata riportata su "Bild am Sonntag" e venerdì è stata presentata un'istanza d'urgenza presso il Tribunale Amministrativo di Potsdam, ma inizialmente il tribunale non era raggiungibile. Le elezioni per il nuovo parlamento statale del Brandeburgo sono previste per il 22 settembre.

L'FDP esclusa dal dibattito

RBB ha invitato i candidati principali di SPD, AfD, CDU, BSW, Verdi, Sinistra e BVB/Freie Wähler per il dibattito televisivo del 17 settembre a Potsdam. I Democratici Liberali, con risultati dei sondaggi del 2-3%, non sono sulla lista degli invitati, a differenza di altri round di dibattiti.

Questi sondaggi indicano che l'FDP potrebbe non entrare nel parlamento statale. Tuttavia, è importante notare che i sondaggi d'opinione sono soggetti a incertezze.

I principi di reportage di RBB

RBB afferma sul suo sito web che la scelta dei temi e delle personalità nei singoli formati e trasmissioni si basa sui principi giornalistici-editoriali, tra cui il principio della "graduata uguaglianza delle opportunità", garantendo che tutti i partiti siano presentati in modo appropriato in base alla loro importanza e alle loro possibilità elettorali.

Ciò significa che tutti i partiti sono trattati in modo equo e corretto. L'importanza viene determinata dalle loro prestazioni nelle elezioni precedenti e dai risultati attuali dei sondaggi.

L'FDP accusa trattamento ineguale

Il leader dell'FDP, Christian Lindner, ha criticato il fatto che molti telespettatori non avrebbero potuto sentire le idee fondamentali di Braun perché RBB esclude l'FDP nella presentazione dei candidati principali. L'avvocato dell'FDP del Brandeburgo, Niko Härting, sostiene che la rilevanza di un partito non è determinata dall'ultimo sondaggio d'opinione, ma dalla sua importanza politica federale e statale.

Il governo federale, con l'FDP come parte di esso, ritiene che la loro esclusione dal dibattito televisivo da parte di RBB pregiudichi i risultati delle elezioni e svantaggi ingiustamente la loro campagna. In difesa dell'esclusione dell'FDP, RBB cita i suoi principi di reportage, che comportano il trattamento equo e corretto di tutti i partiti in base alle loro prestazioni nelle elezioni precedenti e ai risultati attuali dei sondaggi.

Leggi anche: