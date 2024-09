- Il FDP in Renania settentrionale-Westfalia si oppone all'adeguamento della politica: cessare le manovre strategiche

Dopo i deludenti risultati delle elezioni statali in Sassonia e Turingia per il FDP, la sezione della Renania Settentrionale-Vestfalia sta spingendo la coalizione federale del semaforo a cambiare rotta. Come dichiarato all'agenzia di stampa tedesca a Düsseldorf dal presidente del partito statale e del gruppo parlamentare, Henning Höne, "Stiamo cercando il coraggio per veri cambiamenti di politica nell'ambito dell'asilo e dell'economia". I liberali sono preparati e desiderosi di questo cambiamento.

Höne ha espresso preoccupazione per il diniego da parte di SPD e Verdi dei problemi significativi in alcuni settori, definendolo una netta disconnessione dalla realtà. "Il pubblico è stanco di questa stagnazione!" ha esclamato.

La tensione sulla coalizione del semaforo è evidente. "Ogni governo dovrebbe essere giudicato sulla sua capacità di affrontare i problemi urgenti del presente - se fallisce, perde la sua legittimità politica", ha sottolineato Höne. "Giocare a giochi tattici danneggia sia il paese che il governo".

Il FDP della Renania Settentrionale-Vestfalia, guidato dal presidente federale del partito e ministro delle finanze, Christian Lindner, è l'associazione statale. Prima del suo trasferimento a Berlino, Lindner ha ricoperto personalmente la posizione di più forte partito statale del FDP e presidente del gruppo parlamentare.

In tutta la nazione, dopo il fallimento delle elezioni statali, si sono levate voci all'interno del FDP che mettono in discussione il mantenimento della coalizione del semaforo.

Il FDP della Renania Settentrionale-Vestfalia, in quanto parte dell'associazione nazionale, ha espresso le sue preoccupazioni sulla direzione attuale della coalizione federale del semaforo. L'aumento delle critiche interne all'interno del FDP in tutta la nazione, dopo il fallimento delle elezioni statali, sottolinea la necessità di un cambiamento di direzione.

