Il FDP impedirà la disintegrazione della coalizione.

Il gruppo dovrebbe ora concentrarsi sui propri compiti piuttosto che sui propri problemi interni, ha insistito Dürr. "È questo che la gente si aspetta da noi." Prima delle elezioni federali, la coalizione del semaforo deve promuovere una maggiore crescita e portare avanti una "riforma significativa" delle politiche migratorie tedesche.

La leader del gruppo parlamentare SPD Katja Stutz ha respinto l'idea di un'atmosfera apocalittica all'interno della coalizione del semaforo dopo le elezioni in Sassonia e Turingia. "Siamo stati eletti per fare la differenza, e proprio questo faremo", ha dichiarato Stutz ai giornali Funke. "Diventerà evidente anche nel Bundestag che abbiamo ancora idee".

I piani pensionistici e le trattative di bilancio dovrebbero essere conclusi rapidamente: "Dobbiamo dare maggiore importanza alla vita quotidiana delle persone", ha suggerito Stutz. "Linguaggio diretto e azioni efficaci sulle pensioni, lavoro, affitti e immigrazione".

La possibilità di una fine della coalizione era già emersa all'interno della fazione FDP. La parlamentare federale FDP Gyde Jensen ha dichiarato al sito "The Pioneer": "Se giungiamo alla conclusione che non siamo più in grado di generare benefici per l'economia e la società con la nostra partecipazione al governo del semaforo, allora non dobbiamo temere una scissione".

Per l'FDP, le elezioni statali di domenica hanno rappresentato un brusco calo di importanza: in Turingia sono scesi al 1,1%, e in Sassonia sono addirittura scesi sotto il 1,0%. Il leader del partito Lindner ha attribuito l'immagine pubblica negativa della coalizione, che sta trascinando giù l'FDP.

