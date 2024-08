- Il FDP: i piani di riforma della legge sulle armi non convincenti

Dalla FDP gruppo parlamentare arriva la critica al piano della ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) per stringere la legge sulle armi. "Le proposte del ministero dell'Interno non convincono", ha dichiarato il vicecapogruppo parlamentare, Konstantin Kuhle, all'agenzia di stampa tedesca.

Data l'aumento degli attacchi con coltelli, Faeser vuole stringere la legge sulle armi. Nella nuova legge sulle armi, annunciato in "Bild am Sonntag", vuole "limitare ulteriormente il porto di coltelli negli spazi pubblici". In pubblico, i coltelli con lama fino a sei centimetri invece dei dodici attuali potrebbero essere portati.

"Vogliamo introdurre un divieto generale di portare coltelli a serramanico pericolosi. Presentiamo in futuro le relative modifiche alla legge sulle armi", ha detto Faeser. Ha anche invitato i comuni a creare più zone prive di armi e coltelli.

Già esistono zone prive di armi in molte città

I Länder possono già introdurre divieti di coltelli ampi in luoghi pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico secondo la legge attuale, ha detto Kuhle. Dovrebbero farlo se lo considerano necessario. "Per contenere la criminalità in aumento con i coltelli, i divieti esistenti devono essere applicati in modo più rigoroso e le violazioni devono essere punite", ha detto il politico della FDP.

I coltelli non dovrebbero essere portati neanche a raduni, eventi, feste popolari e altre riunioni. Il porto di coltelli a serramanico è già soggetto a regole severe.

Reazioni positive all'iniziativa del ministro sono arrivate dai Verdi. Marcel Emmerich, portavoce del gruppo parlamentare dei Verdi nella commissione dell'Interno del Bundestag, ha detto: "Il nostro gruppo parlamentare è aperto a seguire questa strada". È coerente per la politica dare un segnale qui. Allo stesso tempo, si deve "dire la verità alle persone" e rendere chiaro che anche una riforma corrispondente "non porterà la sicurezza al 100%".

Faeser aveva presentato una bozza per la riforma della legge sulle armi a gennaio 2023. Questa bozza è stata in consultazione intergovernativa da allora - fine aperto. Soprattutto, la FDP ha espresso più volte scetticismo su questo. Non c'è stata menzione di nuove regolamentazioni per i coltelli in questa bozza.

La ministra dell'Interno federale aveva proposto una regolamentazione più stretta delle armi a salve, segnaletiche e irritanti in quel momento. I controlli sulla affidabilità e l'idoneità personale per il possesso di armi sarebbero stati più estesi.

La critica del gruppo parlamentare della FDP suggerisce che considerano le proposte di modifica della legge sulle armi insufficienti nel contrastare la criminalità, soprattutto alla luce del piano di Faeser per stringere le leggi sui coltelli. Il politico della FDP, Konstantin Kuhle, sottolinea la necessità di applicare e rafforzare i divieti di coltelli esistenti e punizioni più severe per le violazioni per combattere la criminalità in aumento con i coltelli.

