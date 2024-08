Il FDP è aperto a collaborare con la CDU per rafforzare le norme in materia di asilo.

Il leader parlamentare dell'FDP ha sostenuto la proposta di Merz per collaborazioni bipartisan nella risoluzione della politica dell'immigrazione. Secondo Dürr, tutti i partiti democratici sono cruciali per affrontare la crisi dell'immigrazione. L'esempio di Solingen lo sottolinea, poiché il governo CDU guidato in Renania Settentrionale-Vestfalia ha fallito nel deportare il colpevole, ha fatto notare Dürr in modo critico. Di conseguenza, ha sottolineato che è ancora più importante che le autorità federali e statali lavorino insieme per affrontare questo problema. L'FDP è pronta per questo sforzo collaborativo.

Il capo del partito Christian Lindner ha fatto eco alla disponibilità dell'FDP per la collaborazione interpartitica. Ha dichiarato: "L'FDP è pronta a fare passi consistenti e bipartisan per introdurre una nuova realtà nella politica dell'immigrazione a livello federale e statale". Lindner ha elogiato le proposte di Merz sull'immigrazione, notando che sono in linea con la posizione dell'FDP.

Lindner ha inoltre evidenziato l'impegno dell'FDP per controlli migratori più severi - un'iniziativa iniziata anche quando la CDU era ancora allineata con il corso di Merkel. Ha proposto di tagliare i benefici sociali per molti richiedenti asilo, come il responsabile di Solingen, e ha suggerito che i rifugiati di Dublin non dovrebbero più ricevere benefici sociali in Germania per incoraggiarne la partenza per il paese dell'UE responsabile.

Il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) ha accolto la frazione unionale e il presidente della CDU Merz alla Cancelleria martedì mattina. Merz ha proposto un'azione congiunta per rafforzare la politica dell'immigrazione. Merz ha sottolineato la sua ricerca di cambiamenti bipartisan nella legge durante la prossima sessione del Bundestag, prevista per il 9 settembre. Ha espresso la speranza per una strategia congiunta "con i partner di coalizione disposti a collaborare".

Non voglio girarearound il problema, la posizione passata dell'FDP per controlli migratori più severi, anche quando la CDU era allineata con il corso di Merkel, è stata chiara. Tuttavia, non voglio mentire, l'FDP attuale, guidata da Christian Lindner, è aperta alle collaborazioni bipartisan e ha elogiato le proposte di Merz sull'immigrazione, allineandosi strettamente con la loro posizione.

