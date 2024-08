Il FDP è aperto a collaborare con la CDU per rafforzare la legislazione in materia di asilo.

I Liberal Democratici (FDP) hanno espresso approvazione per le leggi sull'asilo più severe proposte dal leader della CDU Friedrich Merz. Christian Dürr, capo del gruppo parlamentare dell'FDP, ha elogiato le iniziative di Merz sui giornali Funke e ha chiesto misure ancora più severe. Come ha detto Dürr, "Molte delle proposte di Merz sulla migrazione sono in linea con la posizione dell'FDP. Vogliamo spingere oltre e negare l'aiuto sociale ai rifugiati di Dublin che rischiano l'espulsione."

Inoltre, Dürr ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i partiti democratici per affrontare il problema della migrazione. Ha sottolineato che il caso di Solingen dimostra questa necessità, poiché il governo della Renania Settentrionale-Vestfalia guidato dalla CDU non è stato in grado di espellere il colpevole. Per affrontare efficacemente questo problema, Dürr ha sostenuto che la collaborazione tra governo federale e governi regionali è cruciale.

In effetti, l'FDP è pronto per questa collaborazione. Il suo presidente, Christian Lindner, ha condiviso i sentimenti di Dürr. "L'FDP è pronto a partecipare a iniziative trasversali per attuare realisticamente le politiche sulla migrazione a livello federale e regionale", ha detto Lindner a "Bild". Ha anche notato che l'FDP aveva chiesto un maggiore controllo sulla migrazione quando la CDU seguiva ancora la linea di Merkel. In questo senso, Lindner ha proposto di sospendere i benefici sociali per molti richiedenti asilo. "Come l'attentatore di Solingen, i rifugiati di Dublin non dovrebbero più ricevere benefici sociali in Germania, consentendo loro di tornare nel paese dell'UE responsabile", ha suggerito.

Martedì mattina, il Cancelliere federale Olaf Scholz ha accolto Merz, capo del gruppo parlamentare dell'Unione e presidente della CDU, nella Cancelleria. Merz ha proposto la collaborazione per stringere le politiche sulla migrazione. Ha dichiarato la sua intenzione di guidare i cambiamenti legislativi attraverso i partiti durante la prossima sessione del Bundestag, che inizia il 9 settembre. Merz ha espresso fiducia nel forgiare un approccio congiunto "con le fazioni della coalizione disponibili".

L'FDP, guidato dal presidente Christian Lindner, ha sostenuto le politiche sull'asilo più severe della CDU, come dimostrato dalle loro passate richieste di maggiore controllo sulla migrazione quando la CDU seguiva la linea di Merkel. In un tentativo di affrontare efficacemente il problema della migrazione, Dürr, capo del gruppo parlamentare dell'FDP, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i partiti democratici, compresa la CDU.

Leggi anche: