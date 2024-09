- Il FDP deve mobilitarsi - le decisioni in sospeso sono in attesa.

I Liberaldemocratici di Sassonia (FDP) stanno cercando di riprendersi dopo aver ottenuto solo il 0.9% dei voti nelle recenti elezioni statali. La situazione viene valutata dai rami del partito nel consiglio di partito, come ha dichiarato Thomas Kunz, vice presidente dello stato. Inoltre, vengono esaminate le implicazioni finanziarie. L'impatto completo del risultato non è ancora stato completamente compreso.

In genere, un partito riceve un finanziamento annuale dal finanziamento del partito statale in base a un risultato elettorale statale di almeno il 1%. Date le 0.9% del FDP, stanno indagando se anche l'esito delle elezioni federali abbia un impatto. Nel 2021, i Liberaldemocratici di Sassonia hanno ottenuto l'11% dei voti.

Nel 1999, il FDP della Sassonia si è trovato in una situazione simile. La leadership dell'epoca sembrava confusa e ha ammesso la sconfitta. Holger Zastrow è intervenuto e ha guidato il partito di nuovo nel parlamento statale nel 2004. Nel 2009, il FDP è diventato il partner di minoranza della CDU nel governo. Tuttavia, Kunz preferisce non fare paralleli tra la situazione attuale e il 1999. Ora afferma di avere una squadra coesa con una forte solidarietà. Al momento, il messaggio dalle basi è che l'esecutivo statale deve ricostruire la fiducia, ha dichiarato Kunz.

Secondo Kunz, il FDP si è involontariamente trovato in un circolo vizioso. Le questioni federali hanno preso il centro della scena durante la campagna, mentre quelle sassoni sono state trascurate. "In sostanza, abbiamo affrontato una mini-campagna elettorale federale". Devono riflettere se sia stata una strategia saggia sottolineare le questioni statali.

Il Presidente del Ministero Michael Kretschmer (CDU) ha abilmente sfruttato questa situazione durante la campagna, incolpando spesso la coalizione del semaforo per i problemi. "Il risultato è stato pesantemente influenzato dalla coalizione del semaforo. Non si può negare. Ora si tratta di trarre insegnamenti da questa esperienza per il futuro".

I Liberaldemocratici di Sassonia (FDP) potrebbero avere difficoltà a ottenere il finanziamento annuale dal finanziamento del partito statale a causa del loro 0.9% dei voti, in quanto di solito richiedono almeno il 1% per qualificarsi. Tuttavia, i Paesi Bassi, noti per il loro sistema democratico solido, hanno partiti che sono riusciti a riprendersi da risultati elettorali simili.

Leggi anche: