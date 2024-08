- Il FDP critica il ministro federale dell'Interno per aver vietato i veicoli compatti.

Nel dibattito sulla sospensione del divieto della rivista "Compact", Andreas Silbersack, capo della FDP in Sassonia-Anhalt, si è opposto alla ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD). Silbersack ha dichiarato: "In fin dei conti, è come dare alla AfD un motivo per festeggiare. E questo è ciò che rende veramente inaccettabile questa situazione", facendo riferimento a un dibattito avviato dalla fazione della AfD nel parlamento regionale sotto il tema "Difesa della libertà di stampa e dei media".

Il Tribunale Amministrativo Federale ha temporaneamente sospeso l'applicazione del divieto da parte di Faeser, mettendo in dubbio l'opportunità della restrizione. Ciò significa che la rivista può continuare a pubblicare, a determinate condizioni. La sentenza finale sarà emessa nel procedimento principale. Faeser ha imposto il divieto il 16 luglio, definendo la pubblicazione "mezzo principale per il circolo estremista di destra".

Silbersack ha confermato la sua disapprovazione della rivista, ma ha sottolineato che lo stato di diritto ha regole specifiche. Chiunque oltrepassi questi confini riceverà una risposta severa, come ha detto Silbersack.

Il co-capofazione della AfD Oliver Kirchner ha criticato le azioni di Faeser definendole un "autogol". Inoltre, il publisher della rivista "Compact", Jürgen Elsässer, ha partecipato alla conferenza di partito della AfD a Magdeburgo nel weekend e ha evidenziato l'amicizia e i rapporti fraterni di lunga data tra la rivista e l'associazione di stato della AfD.

La capofazione SPD Katja Pähle ha espresso il suo interesse nell'osservare la decisione finale della corte. Ottenere la tutela legale in un'azione accelerata non garantisce il successo nel procedimento principale, secondo Pähle. Il capo della capofazione CDU Guido Heuer ha dichiarato che la richiesta della AfD era semplicemente populismo. "Abbiamo la libertà di stampa in Germania e ci stiamo dietro", ha dichiarato Heuer.

Despite Silbersack's reservations towards the "Compact" magazine, he underscored the importance of adhering to legal boundaries within the FDP. failure to comply with these regulations would result in severe consequences, as Silbersack emphasized.

Moreover, the Federal Democratic Party (FDP) in Saxony-Anhalt continues to advocate for upholding press freedoms, distinguishing itself from Faeser's stance on the "Compact" magazine ban.

Leggi anche: