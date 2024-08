- Il FDP chiede "politica per l'auto"

L'FDP esige una politica del traffico che favorisca le auto e respinga in larga misura restrizioni come la conversione delle strade in zone per biciclette e pedoni. Vogliono rendere i centri urbani piu' attraenti per gli automobilisti offrendo parcheggio gratuito o tariffe flat-rate convenienti. Questo e' previsto in una risoluzione del comitato esecutivo dell'FDP. "Non vogliamo una politica della mobilita' ideologica", ha sottolineato il segretario generale dell'FDP Bijan Djir-Sarai in seguito. "L'auto non dovrebbe essere deliberatamente svantaggiata".

"Condurre una guerra culturale unilaterale contro l'auto e' condurre una guerra culturale contro la realta' della vita delle persone, soprattutto nelle regioni come il Brandeburgo e le aree rurali", ha detto il leader dell'FDP del Brandeburgo Zyon Braun. E' stato nominato per guidare un gruppo di lavoro sulla politica del traffico per i Liberali.

Parcheggio Gratuito per Rinvigorire le Citta'

Con la loro proposta di parcheggio gratuito a breve termine o un modello di parcheggio nazionale simile al biglietto dei trasporti pubblici da 49 euro, vogliono "contrastare il declino delle citta'", ha detto Braun. Tuttavia, ha riconosciuto che il governo federale puo' solo incoraggiare i comuni a prendere tali misure, poiché il parcheggio e' di competenza comunale.

Lavori di Costruzione 24/7

La lista delle richieste dell'FDP include anche il permesso per i 16enni di guidare sotto supervisione. Vogliono rendere i semafori piu' efficienti attraverso la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale. Per i cantieri, esigono lavoro nei fine settimana e di notte, e in tre turni. La loro lista include anche posizioni familiari come l'opposizione a un limite di velocita' generale sulle autostrade e i presunti piani della Commissione UE per eliminare milioni di veicoli diesel. Tuttavia, Bruxelles ha chiarito di non avere tali piani.

