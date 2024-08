- Il FDP approva la proposta di un evento di votazione.

Meno Lunghezza Burocrazia, Più Tecnologia: Il FDP della Turingia Presenta il Manifesto per le Elezioni, Evidenziando i Punti Chiave

Mentre la corsa elettorale si stringe, il FDP della Turingia ha presentato la sua piattaforma elettorale, mettendo in evidenza i suoi obiettivi principali. Thomas Kemmerich, presidente del FDP della Turingia, ha parlato dopo l'approvazione del manifesto in un incontro di partito a Erfurt, "Una priorità significativa per noi è l'istruzione garantita".

Il problema della scarsità di insegnanti in Turingia richiede che le lezioni proseguano digitalmente, anche attraverso formati video, secondo Kemmerich.

Il FDP, secondo Kemmerich, intende utilizzare la tecnologia digitale per ridurre la burocrazia e compensare i pagamenti delle pensioni negli uffici governativi nei prossimi anni. "Dobbiamo esaminare quali misure burocratiche sono veramente essenziali", ha detto. "E quello che resta, deve diventare digitale", ha aggiunto. "Abbiamo circa 18.000 persone che vanno in pensione dal servizio pubblico nei prossimi anni. immagino principalmente di sostituire questi 18.000 con processi automatizzati e digitalizzati", ha detto Kemmerich. La mancanza di lavoratori qualificati è già un problema urgente per le piccole e medie imprese oggi e questo deficit peggiorerà se non si interviene.

La Turingia eleggerà un nuovo parlamento il 1 settembre. Thomas Kemmerich, presidente del partito e candidato principale del FDP, guiderà ancora una volta la lista del partito. Kemmerich ha attirato l'attenzione nazionale il 5 febbraio 2020, quando è stato eletto Presidente del Ministero della Turingia con i voti dell'AfD e successivamente si è dimesso sotto la pressione pubblica. Gli ultimi sondaggi collocano il FDP sotto la soglia del cinque percento, rendendolo ineleggibile per entrare nel parlamento della Turingia.

Al congresso del FDP di Erfurt, il presidente Thomas Kemmerich ha sottolineato l'importanza della tecnologia digitale nella riduzione della burocrazia e nell'affrontare i pagamenti delle pensioni nei prossimi anni. Il congresso del partito del FDP ha anche visto l'approvazione del manifesto elettorale del partito, che include un focus sulla modernizzazione del governo e sull'aumento dell'efficienza.

