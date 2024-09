Il FDP accusa i partner di co-governo della coalizione "Ampel" della loro sconfitta elettorale.

Invece di Kemmerich, Lindner continua a insistere sulla coalizione del semaforo a livello nazionale nonostante la "perdita aggravante" nelle elezioni. "Abbiamo opinioni diverse su questo", ha dichiarato il leader del FDP. Lindner ha spiegato la sua posizione sottolineando che ci sono ancora "diversi progetti legislativi che ci stanno a cuore".

In particolare, il ministro federale delle finanze ha fatto riferimento all'iniziativa per la crescita che il governo ha in mente - principalmente le riduzioni fiscali ad essa correlate, la revisione della previdenza personale per la pensione e l'introduzione di un sistema pensionistico intergenerazionale basato sul mercato dei capitali.

Le riforme della politica sull'immigrazione e sull'asilo concordate nel pacchetto di sicurezza del governo devono anche essere attuate, ha sottolineato Lindner. Ha chiarito che il FDP è aperto a misure aggiuntive su questo tema, che saranno ora discusse con gli stati e la CDU/CSU. "Il cambiamento è necessario", ha richiesto il leader del FDP. "La gente è stanca dello stato che perde il controllo sull'immigrazione e sull'immigrazione in Germania", ha dichiarato.

Alle elezioni statali della Turingia, il FDP è riuscito a raccogliere solo il 1,1% dei voti, e nella Sassonia meno dell'1%. A differenza di Lindner e Kemmerich, il candidato principale del FDP della Sassonia, Robert Malorny, ha anche annunciato una revisione della sconfitta del suo partito. "Dobbiamo porci alcune domande serie", ha detto, suggerendo la necessità di riconsiderare la focalizzazione e la selezione dei temi del partito. Malorny ha anche toccato l'impatto della tendenza negativa a livello federale.

despite the election defeat, Lindner remains committed to pushing forward with the traffic light coalition's legislative projects, such as the growth initiative and immigration reforms. Recognizing the FDP's poor performance in the Thuringia and Saxony state elections, Malorny calls for self-reflection, suggesting a reevaluation of the party's focus and topics.

