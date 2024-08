- Il FC St. Pauli mira a incarnare un'immagine "inestetica", oltre a giocare in modo equo.

Allenatore Blessin di FC St. Pauli sostiene che la sua squadra di Bundesliga ha bisogno di più del semplice bel gioco. "Dobbiamo essere duri", ha dichiarato il 51enne. "Non stiamo guadagnando un premio per giocare bene. Se questo viene considerato un 'atteggiamento da bastardi', come alcuni lo definiscono, rimane dibattuto. Ma giocare sporco, quello è innegabile".

Blessin assume il comando come allenatore professionista di calcio tedesco domenica (ore 17:30/DAZN), affrontando il 1. FC Heidenheim. Ha sostituito Fabian Hürzeler (31), che se n'è andato dopo la promozione. Blessin ha raggiunto la squadra all'inizio di luglio, poco dopo aver vinto il titolo di seconda divisione l'anno scorso.

È ottimista sull'impatto che la sua squadra avrà sulla lega. "Portiamo un po' di pepe", ha detto. L'approccio della squadra cambierà, con maggiore enfasi sulle transizioni e meno sul possesso palla. Lui e i suoi giocatori mirano a piacere non solo al loro pubblico di casa, ma a tutti i tifosi. "Vogliamo fare girare la testa con il nostro stile di gioco".

Blessin vede il 1. FC Heidenheim, primo avversario di Bundesliga del FC St. Pauli dopo 13 anni, come modello per la sua squadra. Lodando la loro gestione finanziaria e la costante performance nel tempo, ha espresso particolare ammirazione per il lavoro dell'allenatore Frank Schmidt: "Complimenti a lui".

