Il FC Schalke sta cercando di raggiungere la tranquillità.

Schalke 04 è riuscito a concludere la sua settimana tumultuosa su una nota positiva, conquistando una vittoria stretta contro Preußen Münster. Dopo l'esonero di Karel Geraerts all'inizio della settimana, la squadra di seconda divisione in difficoltà, che si trova da tempo in crisi, ha vinto 2-1 (0-0) sotto la guida dell'allenatore interinale Jakob Fimpel. In mezzo alla caccia per un nuovo allenatore a tempo indeterminato e alle voci sul possibile ritorno di Raúl, i Reali Blu hanno finalmente goduto di un breve momento di tranquillità nello sport di Gelsenkirchen.

Moussa Sylla (67/74) è intervenuto e ha salvato la giornata per Schalke, dopo cinque partite consecutive senza vittoria. Con questa vittoria, i Reali Blu hanno conquistato i primi tre punti dal loro successo inaugurale contro Eintracht Braunschweig (5-1), passando così dal 16° posto nella zona retrocessione al 12° posto nella 2. Bundesliga. Dopo l'intervallo, hanno dimostrato determinazione, rimontando dal vantaggio di Münster segnato da Charalambos Makridis (53).

Fimpel ora ha l'opportunità di consolidare la sua posizione a Schalke fino alla prossima pausa per le nazionali contro Hertha BSC. L'allenatore promosso frettolosamente della squadra Under 23 potrebbe essere un piano B valido se Raúl decidesse di non unirsi alla squadra. Data la situazione finanziaria del club, con un debito di 168 milioni di euro, Fimpel potrebbe essere la scelta più economica.

Gli ospiti sono stati costretti a subire la pressione iniziale di Münster. Solo dopo che gli ospiti hanno mancato alcune occasioni, la loro difesa ha iniziato a stabilizzarsi. Una settimana dopo il loro incontro disastroso contro Darmstadt 98 (3:5), Münster ha spesso mancato il bersaglio nei loro attacchi. Per fortuna per loro, il gol di Joel Grodowski è stato annullato per fuorigioco poco prima della fine del primo tempo (32).

Tuttavia, poco dopo l'intervallo, Makridis ha sfruttato un errore nella difesa di Schalke. Gli ospiti sono rimasti in attacco fino a quando Schalke non ha pareggiato con Sylla grazie a un salvataggio di Johannes Schenk. Pochi istanti dopo, Sylla ha colpito di testa un rinvio degli ospiti in rete per assicurarsi il vantaggio.

