- Il FC Nürnberg acquisirà il difensore danese Villadsen

1. FC Nuremberg ha firmato il tanto atteso nuovo terzino. Come annunciato dal club di calcio di seconda divisione della Franconia, Oliver Villadsen arriva dal FC Nordsjaelland in Danimarca. Il 22enne indosserà la maglia numero due nella squadra dell'allenatore Miroslav Klose. La durata del contratto per l'ex internazionale giovanile non è stata resa nota da Norimberga.

"Oliver porta molta esperienza nonostante la giovane età. Siamo felici di averlo convinto a trasferirsi in Germania e siamo sicuri che sarà un altro pilastro per la nostra squadra", ha dichiarato il direttore sportivo Joti Chatzialexiou.

Il giocatore danese Villadsen ha detto: "Ho scelto consapevolmente questo club perché credo che Norimberga sia il posto giusto per me. Durante i miei colloqui con i decisori, hanno chiaramente delineato ciò che si aspetta da me. Non vedo l'ora di iniziare a giocare in campo con la squadra".

