- Il FC Ingolstadt vuole sorprendere Lautern come "underdog"

FC Ingolstadt si affida alla speranza dell'outsider nel suo primo scontro nel DFB Pokal contro l'ultima finalista della stagione passata. "Ci piacerebbe, anche se siamo l'outsider, passare al turno successivo", ha dichiarato l'allenatore Sabrina Wittmann in vista della partita casalinga di sabato (15:30) contro il 1. FC Kaiserslautern.

Lo scorso anno, Kaiserslautern, sotto l'allenatore allora Friedhelm Funkel, ha raggiunto clamorosamente la finale, perdendo contro i campioni del Bayer Leverkusen (0:1) in una partita equilibrata. "Spero in una partita combattuta", ha detto Wittmann, promossa da soluzione temporanea ad allenatore capo della squadra di Ingolstadt in terza divisione quest'estate.

Wittmann cambia portiere

Dopo la sconfitta per 1:2 della scorsa settimana contro la SpVgg Unterhaching, Wittmann si aspetta una partita completamente diversa nel DFB Pokal. Kaiserslautern avrà il pallone e punterà a dominare. "Ci chiederanno tutto". Kaiserslautern e il Betzenberg stanno per "molta potenza, molto rumore, molta tradizione", ha detto.

Contro la squadra del nuovo allenatore Markus Anfang, Wittmann farà un cambio tra i pali. Il portiere albanese di riserva Simon Simoni partirà al posto di Marius Funk, come ha annunciato l'allenatore di Ingolstadt. "Era stato deciso in anticipo".

