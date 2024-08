Il FC Heidenheim continua la sua storia della Coppa d'Europa con una ferocia inflessibile.

1. Heidenheim si assicura un posto nel gruppo della Conference League. Nella seconda partita dei play-off contro Häcken, gli Svevi lottano duramente e riescono a segnare due goal tardivi. "Questo è un risultato monumentale per noi", dice il presidente del club.

L'avventura europea del Heidenheim prosegue con due goal tardivi e spettacolari: sotto la guida dell'allenatore Frank Schmidt, la squadra ha colto al volo questa occasione irripetibile e ha sensazionalmente raggiunto la fase a gironi della Conference League, battendo il BK Häcken 3-2 (1-0) nella seconda partita dei play-off. La squadra della Bundesliga aveva vinto 2-1 nella prima partita in Svezia.

"This is a monumental achievement for us", ha detto il presidente del club Holger Sanwald: "This is absolutely massive for our club. We can just celebrate now. Tomorrow, we could be jetting off to Monaco for the draw, it's unbelievable."

"E poi conquisteremo l'Europa"

Il giovane Paul Wanner (84.) e Mathias Honsak (90.+2) hanno segnato i goal decisivi e spettacolari per il FC, che aveva segnato per primo con Marvin Pieringer (30.). Zeidane Inoussa (59.) e Jeremy Agbonifo (79.) avevano ribaltato il risultato per gli ospiti di Göteborg. Il FCH ora guarda alla fase a gironi con 36 squadre, che si terrà lunedì. Alcuni grandi club europei attendono il piccolo club dell'Ostalb. La sorpresa della scorsa stagione, l'ottavo posto, ha già fruttato circa quattro milioni di euro di entrate. L'entusiasmo sullo Schlossberg non conosceva limiti già prima della prima partita casalinga di Coppa dei Campioni nella storia del club. "E poi conquisteremo l'Europa", si leggeva su uno striscione rosso e blu nella Voith Arena sold out, che può contenere 15.000 spettatori.

Freddamente colto l'opportunità al primo tentativo

Schmidt ha fatto otto cambi nella sua squadra dopo una vittoria per 2-0 contro i nuovi arrivati del St. Pauli per l'inizio della Bundesliga. Il FCH ha avuto difficoltà all'inizio a causa della rotazione, ma Häcken non è riuscito a creare molte occasioni contro la determinata squadra del Heidenheim. Tuttavia, il FCH ha dimostrato freddezza, con Sirlord Conteh che ha assistito al potente tiro di Marvin Pieringer per l'apertura. Mikkel Kaufmann ha poi colpito la traversa con un colpo di testa. Fino all'intervallo, il FCH aveva tutto sotto controllo. Tuttavia, dopo la ripresa, ha mostrato debolezza in difesa, permettendo a Inoussa di segnare alla terza occasione. Häcken ha premuto, il FCH ha vacillato e il gioco è diventato sempre più intenso e avvincente fino alla fine.

Dopo la vittoria storica, il sorteggio non è la priorità per l'allenatore Schmidt: "Abbiamo gli allenamenti. Preparare la partita contro l'Augsburg domenica è più importante. Il sorteggio ci sarà ancora dopo gli allenamenti." I tifosi vorrebbero "Chelsea", ha aggiunto, "ma non so nemmeno chi ci sarà." Il campione della Champions League di Londra è tra i 36 teams, insieme a squadre come il Betis Siviglia. Il Heidenheim, che ha già guadagnato circa quattro milioni di euro in premi UEFA, affronterà sei diversi avversari a partire da ottobre.**

