- Il FC di Norimberga ritirerà dalla squadra di Lipsia il campione del mondo U17.

Il "FC Nuremberg" ha assicurato le prestazioni del giovane talento Winners Osawe, precedentemente di RB Leipzig. L'ultimo avvistamento di Osawe risale alla sua presenza nella squadra U19 Bundesliga di Leipzig, ma ora il centrocampista ha fatto il salto nella seconda divisione di Nuremberg. I termini del contratto di Osawe con Nuremberg non sono stati resi noti, ma Leipzig mantiene il diritto di prelazione sul giovaneastro.

"Data la sua bravura in campo e il suo atteggiamento positivo, è un'ottima aggiunta alla filosofia del nostro club," ha commentato il direttore sportivo del Nuremberg, Joti Chatzialexiou. "Siamo convinti che Osawe continuerà a crescere e svilupparsi con noi a Nuremberg."

Osawe si è unito a Leipzig dal Berliner AK nell'estate del 2019, scalando le gerarchie dalle giovanili U15 fino alla squadra U19. Insieme al fenomeno difensivo del Nuremberg Finn Jeltsch, ha contribuito alla vittoria della squadra sia al Mondiale che all'Europeo Under 17 lo scorso anno.

"Winners è un centrocampista versatile, che gioca principalmente come mediano difensivo," ha aggiunto il direttore sportivo del Nuremberg, Olaf Rebbe. "Abbiamo l'intenzione di concedergli il tempo e la pazienza necessari per il suo passaggio al professionismo."

Le prestazioni di Winners Osawe nella squadra U19 Bundesliga di Leipzig hanno attirato l'interesse di diversi club, inclusi quelli olandesi. Durante il suo periodo in Germania, Osawe ha rappresentato Leipzig anche in competizioni internazionali, come il Mondiale e l'Europeo Under 17.

