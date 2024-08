Il FC Bayern sta generando entrate tanto necessarie

Le voci si rincorrono, ma ora è ufficiale: Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui lasciano FC Bayern per Manchester United. Il difensore olandese si congeda con un commovente addio. Ci sarà altro movimento nella saga di Jonathan Tah?

La rivoluzione della rosa del Bayern continua. Martedì sera il club ha annunciato che i difensori Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui si uniranno al Manchester United. Questo doppio trasferimento era stato già anticipato. De Ligt, difensore centrale olandese, dovrebbe fruttare una plusvalenza di €45 milioni per i campioni in carica, mentre il marocchino Mazraoui dovrebbe portare €15 milioni. La squadra di Monaco potrebbe anche ricevere bonus. De Ligt ha firmato fino al 2029 con i Diavoli Rossi, Mazraoui fino al 2028, entrambi con un'opzione per un ulteriore anno.

"Cari tifosi del Bayern, voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore per il vostro amore e supporto", ha scritto de Ligt su Instagram. "È stato un onore giocare per un club meraviglioso come il FC Bayern per due anni", ha continuato. La partenza, ha detto, è "un turbinio di emozioni".

Il doppio trasferimento sblocca la situazione dei trasferimenti del Bayern. Tuttavia, la rosa dei campioni in carica è ancora troppo grande, soprattutto con altri giocatori in arrivo per il previsto riassetto. Ciò potrebbe riaccendere i discorsi su Jonathan Tah, capitano della difesa del Bayer Leverkusen. Le voci su un possibile trasferimento circolano da settimane. A 28 anni, Tah è nell'ultimo anno del suo contratto con i campioni. Se il Leverkusen vuole incassare una plusvalenza, questa estate è la loro ultima buona occasione. È improbabile che lascino andare un giocatore chiave in inverno.

Il candidato desiderato Desire Doue ha apparentemente rifiutato il Bayern

Tuttavia, "Kicker" ha riferito lunedì che il trasferimento è improbabile a meno che non accada qualcosa di inaspettato. Non tutti i vertici del club di Monaco sono convinti di Tah. Le voci recenti di un ultimatum per il trasferimento erano false, ha detto il direttore sportivo Christoph Freund martedì sera a Unterhaching, dove la squadra di Monaco ha vinto l'ultima amichevole 3:0 contro la squadra austriaca WSG Tirol.

Non sembra che ci sarà un altro trasferimento: il candidato desiderato Desire Doue dello Stade Rennes ha apparentemente scelto il Paris Saint-Germain invece del FC Bayern. Il 19enne avrebbe dovuto rinforzare l'attacco.

Almeno ora c'è denaro per continuare ad essere attivi sul mercato dei trasferimenti. La questione del blocco dei trasferimenti ha suscitato scalpore negli ultimi giorni, in gran parte grazie a Uli Hoeneß. La sua recente affermazione che i giocatori devono essere venduti prima che lo sportivo Max Eberl possa fare nuovi trasferimenti è stata interpretata come un ordine, che Hoeneß ha respinto come "assurdità". Ha semplicemente "comunicato ciò che la direzione ha deciso. C'è una decisione: se arrivano nuovi giocatori, qualcosa deve essere venduto, devi imparare ad ascoltare e scrivere la verità", ha detto guardando i media.

several established stars could still leave

Ma cosa accadrà ora? Con il nuovo allenatore Vincent Kompany che sembra intenzionato a utilizzare Joshua Kimmich nuovamente insieme al nuovo acquisto milionario Joao Palhinha in difesa, sta diventando stretto per Leon Goretzka. Aleksandar Pavlović, Konrad Laimer o Raphaël Guerreiro potrebbero anche giocare nel ruolo di sei. Goretzka è quindi un potenziale venditore, ma ha ancora due anni di contratto e sarebbe costoso. Tuttavia, il nativo di Bochum sembra determinato a lottare e non lasciare il club.

In attacco, dopo il prestito di Bryan Zaragoza all'Osasuna, si prevede un'ulteriore riduzione. L'opzione attuale più probabile è Kingsley Coman. Leroy Sané e/o Serge Gnabry potrebbero anche lasciare, dati la concorrenza per i tre posti dietro l'attaccante Harry Kane, con Thomas Müller, Jamal Musiala, Mathys Tel, Michael Olise, Gabriel Vidovic e Arijon Ibrahimovic che lottano per i posti.

Una cosa è certa: con la partita di Coppa di Germania contro la squadra di seconda divisione SSV Ulm in arrivo venerdì, il direttore sportivo Max Eberl e il direttore sportivo Christoph Freund devono ancora affrontare diverse domande senza risposta, nonostante il Bayern sia già ben equipaggiato, come ha notato Hoeneß la scorsa settimana.

