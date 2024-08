- Il FC Augsburg vuole "scavare la scala"

FC Augsburg mira di continuare la sua trasformazione d'immagine e di essere più audace nella sua presenza pubblica. Il club è stato "meno audace" in passato, ha ammesso il CEO Michael Ströll. "Vogliamo cambiare questo."

Mirando solo alla sopravvivenza non è abbastanza per Augusta. "Finire tre posti sopra la zona retrocessione è un primo passo, ma non vogliamo limitarci", ha detto Ströll durante una conferenza stampa alla WWK Arena. "Stiamo cercando di alzare il nostro livello."

Ströll ha anche elogiato l'atmosfera intorno al club. "L'umore generale intorno al club non potrebbe essere migliore."

"Siamo ambiziosi"

Augusta gioca in Bundesliga senza interruzioni dal 2011/12. Insieme all'allenatore danese Jess Thorup, la dirigenza del club vuole spingere la squadra ancora più in alto. "Vogliamo essere audaci nel fissare obiettivi e superare i limiti", ha detto il direttore sportivo Marinko Jurendic. "Siamo ambiziosi e vogliamo alzare l'asticella."

Lo scorso anno, Augusta ha mancato una posizione migliore in classifica a causa di cinque sconfitte tarde. La squadra di Thorup inizierà la nuova stagione nel primo turno della DFB-Pokal domenica (13:00 CET) contro la squadra di quarta divisione FC Viktoria Berlin. Augusta ospiterà Werder Bremen nella sua prima partita casalinga di Bundesliga il sabato successivo (15:30 CET).

Cambiare l'immagine di FC Augusta per essere più audace è un obiettivo chiave, come ha riconosciuto il CEO Michael Ströll il passato meno audace del club. Abbracciando questo cambiamento, Ströll e la dirigenza del club, compreso l'allenatore danese Jess Thorup e il direttore sportivo Marinko Jurendic, stanno cercando di essere audaci nel fissare obiettivi e superare i limiti, con l'obiettivo di alzare l'asticella.

Leggi anche: