- Il FC Augsburg ha siglato l'ex difensore del Dortmund Wolf.

FC Augsburg Sottoscrive un Nuovo Terzino Destro: Marius Wolf

FC Augsburg ha trovato un nuovo terzino destro e ha ingaggiato il cinque volte nazionale Marius Wolf. Il 29enne, che ha perso la finale di Champions League con il Borussia Dortmund contro il Real Madrid (0:2) lo scorso anno, ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2027. Il club della Bundesliga ha annunciato questo. Il contratto di Wolf a Dortmund è scaduto alla fine di giugno, rendendolo disponibile a parametro zero. Ha già iniziato ad allenarsi con Augusta.

"Sono entusiasta che la mia carriera in Bundesliga continui con l'FCA dopo aver lasciato Dortmund. Ho imparato a conoscere l'FCA come un club ambizioso pronto a dare il massimo in campo. Questo mi si addice perfettamente, poiché voglio fare tutto il possibile con il mio stile di gioco per aiutare la squadra nel modo migliore", ha detto Wolf.

Il professionista nato a Coburg, nella Media Franconia, ha giocato un totale di 175 partite di Bundesliga per Dortmund, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, Hertha BSC e Hannover 96, segnando 13 gol e fornendo 21 assist. Ha anche giocato 19 partite di Champions League per il BVB.

Wolf Gioccherà Contro Marsiglia?

"Marius Wolf ha costruito una carriera impressionante grazie alle sue qualità calcistiche e, soprattutto, alla sua diligenza e impegno, tanto da ottenere anche delle convocazioni per la nazionale tedesca. È un giocatore di squadra che porterà molta energia e mentalità alla nostra squadra, oltre a distinguersi per la sua spinta offensiva", ha detto il direttore sportivo dell'Augsburg Marinko Jurendic.

L'Augsburg giocherà l'ultima partita di preparazione in casa contro il club francese di prima divisione Olympique Marseille sabato. Otto giorni dopo, punterà a superare il Regionalliga side FC Viktoria 1889 Berlin nel primo turno della DFB-Pokal. La nuova stagione della Bundesliga inizierà il 24 agosto con una partita casalinga contro il Werder Bremen.

