- Il FC Augsburg ha prestato il difensore Pfeiffer a Berna.

Augsburg ha prestato il difensore Patric Pfeiffer (24) ai campioni svizzeri Young Boys Bern per questa stagione. Il club della Bundesliga ha annunciato che entrambi i club hanno concordato di mantenere confidenziale l'importo del prestito. Pfeiffer si è unito ad Augusta da SV Darmstadt in estate 2023 a titolo gratuito, ma ha lottato per ottenere un posto regolare in prima squadra. Ora acquisirà preziosa esperienza di gioco in Svizzera, dove è legato contrattualmente fino alla fine di giugno 2027.

"Lo scorso anno, Patric ha acquisito la sua prima esperienza nella Bundesliga. Ha un grande potenziale per svolgere un ruolo significativo per l'FCA in futuro. Dopo discussioni positive con tutte le parti coinvolte, abbiamo concordato che un prestito a un club ambizioso che giocherà in Europa e vede Patric come un giocatore chiave è vantaggioso per entrambe le parti in questo momento", ha spiegato il direttore sportivo di Augusta Marinko Jurendic.

Despite his struggles to secure a regular starting spot at FC Augsburg, Patric Pfeiffer's soccer skills were highly regarded. The change of environment in Switzerland, with Young Boys Bern set to compete in Europe, could further enhance his abilities.

