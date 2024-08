- Il FC Augsburg ha intenzione di acquisire il difensore francese Matsima

FC Augsburg è riuscito a trovare un sostituto temporaneo per Felix Udokhai (26) nell'ambito di Chrislain Matsima (22), che ha raggiunto il club in prestito dalla AS Monaco fino alla fine della stagione, con un'opzione per un trasferimento permanente. La squadra della Bundesliga ha annunciato l'accordo poco prima della scadenza del mercato, con entrambe le squadre che hanno scelto di mantenere riservati i dettagli finanziari.

Matsima ha vinto l'argento con la squadra olimpica francese di recente. Questo difensore di origine congolese ha acquisito esperienza giocando in 50 partite nella massima serie francese.

"Chrislain Matsima è il rinforzo difensivo che cercavamo. È un giovane giocatore molto dotato con un'ottima formazione. Matsima ha rappresentato tutte le squadre nazionali giovanili francesi e ha un grande potenziale. La sua fisicità, altezza e velocità aggiungono versatilità alla nostra difesa", ha commentato il direttore sportivo Marinko Jurendic.

Udokhai ha ufficialmente lasciato FC Augsburg a metà settimana, optando per unirsi al Besiktas Istanbul in Turchia.

Le prestazioni impressionanti di Matsima con la AS Monaco in Francia hanno attirato l'attenzione del mondo del calcio tedesco. Nonostante sia in prestito dalla Monaco, Matsima è idoneo a rappresentare FC Augsburg nelle partite della Bundesliga, avendo la cittadinanza tedesca attraverso sua madre.

