Il favorito per il Ballon d'Oro, Vinícius Jr, rivela un'intuizione esclusiva: "Aspira a scrivere risultati storici con il Real Madrid"

Parlando con l'analista senior di CNN Darren Lewis nella sua residenza di Madrid, Vinícius Jr. è ottimista sulle possibilità dei Blancos di primeggiare in ogni competizione importante questa stagione, mentre i campioni attuali della Champions League si preparano a difendere il loro titolo.

“Ogni anno, il nostro obiettivo è vincere ogni premio possibile”, ha dichiarato Vinícius, riferendosi al 15 volte campione della Coppa dei Campioni, prima che la squadra conquistasse il suo sesto Supercoppa Europea contro l'Atalanta.

Il primo treble di Madrid?

despite il suo successo, Madrid non ha ancora vinto un treble europeo, composto dalla Champions League, dalla Liga e dalla Copa del Rey.

Solo il rivale di sempre, il FC Barcelona, ha raggiunto questo traguardo - due volte, nel 2009 e nel 2015.

Vinícius ha spiegato a CNN perché questo traguardo è così raro, dicendo: “La Copa del Rey di solito ci distrae dal vincere il treble poiché giochiamo contro avversari difficili ogni gennaio, che è il periodo con il maggior numero di partite, rendendo la competizione della coppa un po' più complicata.”

La stella di Madrid è decisa nel dire che l'obiettivo principale della squadra è conquistare la 17ª Champions League, ma ha anche ammesso di essere motivato a “conquistare finalmente il treble.”

“La Champions League è al primo posto, poiché è la competizione più difficile - seguita dalla Liga e poi dalla Copa. Ognuna ha la sua pressione poiché il peso della Champions League deriva dalla tradizione di Real Madrid di voler vincere. Non solo i giocatori, ma anche i tifosi si aspettano che vinciamo quella competizione”, ha detto.

Per capire veramente l'influenza di Vinícius nella scorsa stagione, basta esaminare i numeri. Quindici gol in campionato hanno portato Madrid a un altro titolo spagnolo.

Poi è arrivato il suo tiro decisivo per sigillare la seconda Champions League in tre stagioni quando Madrid ha sconfitto il Borussia Dortmund 2-0 a Wembley all'inizio di quest'anno.

“I ho sempre sognato di giocare per il Real Madrid, quindi apprezzo ogni momento come se fosse l'ultimo”, ha detto.

“Tutti vogliono vincere per la squadra più grande del mondo, e giocare con i migliori, segnare numerosi gol in numerose finali, e contribuire significativamente... Ho solo 24 anni, e voglio continuare così per molto tempo, per creare storia in questa magnifica squadra per cui gioco oggi. Non tutti hanno la fortuna di farlo, quindi parlo di apprezzare ogni momento in questa maglia.”

Vinícius ha concluso la stagione 2023/24 come miglior marcatore di Madrid con 24 gol, accompagnati da 11 assist - nonostante abbia saltato due mesi della stagione tra novembre e gennaio.

Ambizioniose aspirazioni

Con la sua tendenza a fare la differenza nei momenti più importanti e un impressionante numero di gol nella stagione per la squadra più grande del mondo, non sorprende che sia il favorito per vincere il Pallone d'Oro di quest'anno - il prestigioso premio annuale assegnato al miglior giocatore del mondo.

Per Vinícius, vincere il premio è come realizzare il suo sogno brasiliano, assicurandosi di seguire le orme dei più grandi calciatori brasiliani contemporanei mentre cerca di emulare Marta, Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Rivaldo e Kaká - tutti i quali sono stati riconosciuti come i migliori giocatori del mondo a un certo punto delle loro carriere.

“I devo riconoscere Marta, che è la migliore ad aver mai giocato nel calcio femminile. Ho una grande ammirazione per lei perché credo che abbia rivoluzionato lo sport e lo abbia portato al livello giusto”, ha detto.

“Marta è per noi quello che Pelé era per tutti in Brasile, come Ayrton Senna, è in una categoria a parte dove c'è una persona ogni milione.”

Per quanto riguarda i giocatori maschili, ho Kaká come esempio, ho Ronaldo - che ha vinto il premio due volte, ho Ronaldinho, Rivaldo, diversi giocatori brasiliani che hanno vinto il Pallone d'Oro. Tuttavia, Ronaldo e Ronaldinho sono quelli a cui sono più affine, che mi motivano ogni giorno a vincere il Pallone d'Oro.”

Vinícius dice a CNN di aver recentemente trascorso del tempo ad allenarsi con O Fenômeno, che lo ha allenato personalmente.

“I sono stato con Ronaldo proprio ora quando ero a Ibiza e ho praticato a casa sua, e mi ha detto: 'Rimani qui ancora qualche giorno, così sei più vicino al Pallone d'Oro.' Sono giocatori che hanno fatto cose straordinarie, e competere per il Pallone d'Oro e vincere un premio che hanno vinto, sarebbe qualcosa di veramente straordinario.”

Questa nuova squadra Galattica

I compagni di squadra Jude Bellingham e il nuovo acquisto Kylian Mbappé saranno i principali concorrenti di Vinícius per il Pallone d'Oro ad ottobre, poiché l'ultima incarnazione del Real Madrid vanta un'ampia gamma di talenti dalla prima all'ultima linea.

Despite essere uno dei suoi principali concorrenti per il premio più ambito del calcio, il brasiliano è entusiasta di avere l'ex stella del PSG Mbappé nella squadra spagnola.

“La squadra è eccezionale e lo è stata per molto tempo”, ha detto.

“Adesso con l'arrivo di Mbappé, tutti dicono che la squadra può diventare invincibile, ma per ora dobbiamo eccellere negli allenamenti e cercare di capirci il più velocemente possibile.”

Sono un grande fan dello stile di Mbappé, adoro come gioca e, per essere onesti, sono molto entusiasta di ciò che potremo realizzare insieme durante la stagione. Si unisce a noi dopo aver segnato un impressionante numero di goal, dopo aver vinto numerosi titoli. Ora fa parte della squadra che ha sempre sognato di rappresentare: il Real Madrid, che ogni giocatore sogna di rappresentare.

"Spero che Mbappé possa continuare a segnare per noi tanti goal quanti ne ha segnati nella sua precedente squadra, come fa nella nazionale, e magari anche di più con noi."

Durante la Supercoppa UEFA, Vinícius ha fornito l'assist per il goal dell'apertura e Mbappé ha segnato al suo debutto con Los Blancos, portando alla vittoria per 2-0. Tuttavia, il Real Madrid ha subito un passo falso contro una determinata squadra del Mallorca nel primo turno di Liga, ottenendo solo un pareggio per 1-1 e mostrando segni di bisogno di più tempo per amalgamarsi come squadra prima di raggiungere il suo pieno potenziale.

Despite the challenge at Mallorca and initial growing pains in the home opener against Real Valladolid, Real Madrid is poised for a highly successful year.

Ambizione guidata dal successo di Madrid

Di recente, si sono sentite voci secondo cui Vinícius sarebbe stato offerto una somma enorme, superiore a $1 miliardo, per passare in Arabia Saudita, come era successo in luglio 2023 per il suo nuovo compagno di squadra Mbappé.

However, the Brazilian star made it crystal clear to CNN about his ambitions for the future.

"I play to be among the best and with each day I spend at Real Madrid, I feel more self-assured.

"I've already won two Champions Leagues and I share the field with others who have also won six – Dani Carvajal has six titles as well, among others, and they inspire us each day to surpass ourselves and prove that anything is possible with the team we have now.

"We've already achieved this much – winning two Champions Leagues within three years – but staying at the top requires even more effort. I want to continue at this level for a long time and be able to win as many Champions Leagues as Carvajal, Modric, Nacho, and Toni Kroos, who have all won six.

"We could potentially have one of the best teams for the next decade, and now it's crucial to demonstrate our prowess on the pitch and eventually earn more titles for Real Madrid."

Vinícius ha menzionato il suo desiderio di vincere ogni premio disponibile, inclusi la Champions League e la Liga, nonché la Copa del Rey, che il Madrid non ha ancora vinto in un triplete. Ha riconosciuto le sfide che comporta la Copa del Rey, ma la sua principale

