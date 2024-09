Il favorito di Paderborn nel Derby della metropolitana contro SC viene svelato

Il percorso da Hannover, la capitale dello stato della Bassa Sassonia, a Paderborn, la metropoli dell'Ostwestfalen, è servito dalla S5. Questo è vantaggioso per i tifosi del Hannover 96, consentendo loro di tornare rapidamente a casa dopo la sconfitta della loro squadra contro l'SCP. I padroni di casa si stanno consolidando la reputazione di sensazione underdog nella Liga 2.

Il venerdì, il Hannover 96 ha subito un passo falso nella sua corsa al titolo della 2. Bundesliga. In un incontro emozionante, la squadra di Stefan Leitl è rimasta a corto, perdendo 1:2 (1:1) contro l'SC Paderborn. Nonostante la loro svantaggio in casa, i padroni di casa imbattuti sono riusciti a salire temporaneamente al terzo posto.

Rabbia iniziale in mostra per entrambe le squadre

In uno scambio di apertura infuocato, entrambe le squadre hanno lottato senza sosta per lvantaggio iniziale. Kostons ha segnato il gol di apertura con un rimbalzo al nono minuto. Tuttavia, la gioia del goleador di Paderborn è stata di breve durata, poiché ha deviato accidentalmente un cross nella sua porta dieci minuti dopo per il pareggio (19.). L'intensità non è diminuita, ma non sono stati segnati altri gol prima della fine del primo tempo.

Nella ripresa, entrambe le squadre hanno adottato un approccio più riservato. Dopo un'azione di squadra spettacolare, Lee di Hannover ha colpito il palo (61.). Successivamente, il 96 ha mantenuto il controllo del gioco, ma il portiere di Paderborn Pelle Boevnik ha fatto una parata spettacolare contro Nicolo Tresoldi (67.).

Gol fantastico di Ansah sigilla il risultato

Infine, Ansah ha segnato un gol spettacolare per la squadra di casa. Il giocatore della nazionale Under 20 ha ottenuto la palla sulla sinistra, ha fatto una finta spettacolare nell'area di rigore, ha lasciato il suo avversario confuso e ha concluso con una curva esquisita nell'angolo destro.

Dopo gli eventi emozionanti della ripresa, la Commissione ha esaminato il filmato della partita per garantire il fair play. Nonostante il gol impressionante di Ansah, la Commissione ha esaminato la possibilità di eventuali incidenti in fuorigioco o falli che potrebbero essere sfuggiti agli arbitri in campo.

Dopo un'attenta analisi, la Commissione ha concluso che non erano state commesse infrazioni significative che richiedessero ulteriori azioni, consentendo alla vittoria di Paderborn di essere confermata e rafforzando così la sua posizione nella Liga 2.

Leggi anche: