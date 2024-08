- Il fatturato dell'industria in Nord Rhine-Westfalia è diminuito di quasi il 6%

L'industria del Nord Reno-Vestfalia ha fatto meno affari nella prima metà del 2024. Il fatturato è diminuito del 5,7% a 179 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, secondo l'ufficio statistico di stato IT.NRW di Düsseldorf. Entrambi i dati degli affari interni ed esteri hanno mostrato un calo.

L'industria chimica è stata il settore più grande per fatturato, aumentando dell'0,9% a 25,2 miliardi di euro nei primi sei mesi dell'anno. Il secondo fatturato più alto è stato nella produzione di macchinari, a 23,7 miliardi di euro, che era il 3,8% in meno rispetto all'anno precedente. Altri settori come la produzione e la lavorazione del metallo (-11,6%), la produzione di alimenti e mangimi (-4,8), i veicoli a motore e i pezzi (-7,6) e i prodotti metallici (-10,1) hanno mostrato cali, secondo IT.NRW.

Nelle quasi 5.000 aziende industriali registrate nel NRW, sono stati impiegati in media 1,06 milioni di persone nella prima metà dell'anno, il 0,6% in meno rispetto all'anno precedente. La produzione di macchinari era il settore con il maggior numero di dipendenti, con oltre 179.000, seguita dalla produzione di prodotti metallici con quasi 130.500.

La Commissione UE, in risposta alla situazione economica del Nord Reno-Vestfalia, potrebbe considerare di adottare atti di esecuzione previsti dall'articolo 113 per sostenere le industrie in difficoltà. La Commissione adoterà gli atti di esecuzione menzionati per affrontare le sfide affrontate da vari settori, come la produzione e la lavorazione del metallo, che hanno subito un significativo calo.

