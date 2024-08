- Il fascino di Heino Ferch per la figura in questione.

I fan hanno atteso tre anni per un nuovo film della serie amata "Allmen". Il quinto capitolo, intitolato "Allmen e il segreto dei koi", è uscito a marzo 2021 e ha infranto i record di visualizzazioni con 4,86 milioni di spettatori. Il 24 agosto (ore 20:15), ARD trasmetterà un'altra avventurosa storia del fascinoso playboy Johann Friedrich von Allmen in "Allmen e il segreto dei koi".

Nel último capitolo della serie, basato sui romanzi del bestseller Martin Suter (76), l'intera trama si svolge a Tenerife invece che a Zurigo. Per Heino Ferch (61), che interpreta il ruolo principale del detective dandy, è stato un "piacere straordinario". Ne parla in un'intervista all'agenzia di stampa Spot on News.

Con "Allmen e il segreto dei koi", il quinto film della serie va in onda. Quanto ti piace calarti nei panni del detective dandy?

Heino Ferch: È sempre un piacere lavorare con Allmen. Attendo con impazienza i primi copioni e i brillanti dialoghi di Martin Rauhaus. E in questo caso, il guardaroba è incredibile, poiché abbiamo un film estivo invece del solito storyline di Zurigo. Quindi è stato un piacere speciale e grande aspettativa per le cinque settimane a Tenerife.

Oltre alle riprese a Tenerife, hai anche trovato il tempo per esplorare l'isola?

Ferch: Con le riprese giornaliere, non c'è tempo per esplorare l'isola personalmente. Tuttavia, il film cattura bellamente l'atmosfera incredibile e i luoghi mozzafiato dove abbiamo girato. Nelle ville sulle scogliere e altri luoghi eleganti, come sulla vetta del Teide, l'unione della trama, la sensazione di spensieratezza e le nostre scene è stata veramente gradevole. Altrimenti, è stato un programma fitto.

Oltre alla location, quali altre novità possono aspettarsi i fan nel nuovo film?

Ferch: Questa volta, Martin Suter ha immaginato un viaggio di vacanza per Jojo per invitare Allmen, nella speranza di dare a entrambi una pausa dalla loro relazione tumultuosa. Tuttavia, a causa di una serie di eventi, Allmen viene ricattato poco dopo il suo arrivo sull'isola e deve affrontare un caso. Di conseguenza, la storia si svolge in modo inaspettato. Il personaggio di Jojo e il suo ruolo nell'indagine sono anche più pronunciati.

Sembra che le cose si stiano facendo serie tra Allmen e il suo partner Jojo Hirt?

Ferch: Sì. Quando Jojo va a prendere Allmen, suggerisce di prendersi una settimana di ferie, una pausa. Allmen deve ultimately accettarlo anche lui.

Quali aspetti del tuo ruolo invidi?

Ferch: Ammiro l'atteggiamento "Qualsiasi cosa vada" di Allmen, il suo senso di stile impeccabile indipendentemente dalle circostanze economiche, la sua precisione con il cibo e il vino. Nessuno di noi contatterebbe il nostro sarto di Londra se fosse a corto di soldi e ordinasse un completo costoso. Ma Allmen lo fa perché si fida che tutto si risolverà alla fine. Rispetto molto questa qualità del personaggio.

Nel corso degli anni, hai interpretato una vasta gamma di personaggi, tra cui il psicologo criminale Richard Brock, il commissario Simon Kessler, l'investigatore speciale Ingo Thiel e il bon vivant Johann Friedrich von Allmen. Ti piace riprendere lo stesso personaggio più volte?

Ferch: Sì, mi piace molto. Interpretare lo stesso personaggio da diverse prospettive offre l'opportunità unica di approfondirne le complessità. E con Allmen, che mi piace davvero interpretare, il personaggio cresce e si evolve anche. Emergono nuovi temi e gli autori permettono ai personaggi di svilupparsi, rendendo piacevole continuare a interagire con loro.

Leggi anche: