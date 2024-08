Il farmaco Mounjaro, sviluppato da Eli Lilly, ha ridotto significativamente la probabilità di problemi legati al diabete.

Il farmaco per la perdita di peso di Eli Lilly, Mounjaro, specificamente Tirzepatide, riduce il rischio di diabete del 94% in uno studio a lungo termine. Questo calo è stato osservato in adulti con prediabete e obesità o peso eccessivo, secondo l'annuncio di Lilly del martedì.

In questo studio con 1032 partecipanti, è stata osservata una perdita di peso media del 22,9% rispetto ad una riduzione del 2,1% con il placebo. Tirzepatide è il componente attivo dell'iniezione per il diabete e la perdita di peso di Lilly, Mounjaro, nota come Zepbound negli Stati Uniti.

Come ha sottolineato Jeff Emmick, responsabile dello sviluppo del prodotto di Lilly, "L'obesità, un problema di salute persistente, espone circa 900 milioni di adulti in tutto il mondo a rischi elevati di altre patologie come il diabete di tipo 2". Tirzepatide ha ridotto il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 del 94% e ha promosso la perdita di peso continua durante la fase di trattamento di tre anni. I commenti di Emmick evidenziano l'impatto potenzialmente significativo della terapia a lungo termine per le persone che lottano contro l'obesità e il prediabete.

Both Lilly and rival Novo Nordisk have their sights set on expanding the applications of their obesity medications to conditions like sleep apnea and cardiovascular disease. The pharmaceutical giants aim to change the perception of their weight loss injections, moving away from labeling them as mere lifestyle medications. Currently in Germany, these medications are not covered under statutory health insurance.

