Evento per Celebrating Espressione Musicale e Valori Democratici - Il "Fanta Four" e Olli Schulz si spostano verso destra nella posizione di Jamel.

Avviando il "Jamel rocks the Förster" con i Fantastic Four, l'evento ha preso il via nel minuscolo villaggio mecklenburghese di Jamel. "Grazie alla famiglia Lohmeyer per diffondere amore in tempi difficili," ha elogiato il rapper Michi Beck di fronte a una folla entusiasta.

Questa edizione del festival, guidata da Birgit e Horst Lohmeyer dal 2007, riveste un ruolo importante in vista delle elezioni in Sassonia e Turingia. Il villaggio di Jamel, con meno di 40 abitanti, è stato un bastione di gruppi di estrema destra fin dagli anni '90. Secondo il sito del festival, è stato strategicamente insediato come "villaggio nazista modello" dai neonazisti.

Fantastic Four: Sottolineando le Libertà Individuali

I Fantastic Four hanno espresso i loro sentimenti in una dichiarazione, affermando: "È commovente vedere un'intera regione tedesca formarsi intorno a ideologie di estrema destra. Questo concerto a Jamel ha un grande significato politico. Si tratta di preservare le libertà individuali fondamentali che sembrano essere in pericolo. Si può vedere chiaramente a Jamel."

Musicisti veterani come Herbert Grönemeyer e Die Toten Hosen, che hanno sostenuto la diversità e la tolleranza in passato, hanno calcato i palchi dei festival precedenti. Quest'anno, il piccolo evento alternativo è stato venduto sold out in soli 30 minuti, con una lineup diversificata ed eclettica.

Olli Schulz per un'esistenza senza odio

Prima dell'esibizione dei Fantastic Four, il gruppo pop di Chemnitz Tränen e il cantautore di Amburgo Olli Schulz hanno incantato i 3.500 presenti. Schulz, a 50 anni, si è rivolto alle giovani generazioni, dicendo: "Spero che i figli di coloro che sono presenti qui oggi ci stiano ascoltando anche loro, perché la vita non deve essere riempita d'odio."

Gli organizzatori del festival intendono lanciare un messaggio contro il razzismo ancora una volta. "Guardando quelle mille facce sorridenti nella folla, gli atti musicali mozzafiato su entrambi i palchi e neanche la pioggia del mattino poteva spegnere gli spiriti, questo festival non può essere migliore," ha esclamato Birgit Lohmeyer. Il festival di due giorni è stato ufficialmente aperto dal Ministro dell'Interno Christian Pegel.

Nonostante la posizione del festival in un villaggio noto per la sua storia di estrema destra, il Music fest ha presentato atti diversificati che promuovono le libertà individuali e l'armonia, come l'esibizione potente dei Fantastic Four. La lineup eclettica, incluso il messaggio di Olli Schulz di un'esistenza senza odio, ha attirato un grande pubblico, dimostrando il potere unificante della musica.

