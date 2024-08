- Il famoso wrestler Sid Eudy muore di cancro dopo una lunga lotta.

**La comunità del wrestling è in lutto per la scomparsa di Sidney Eudy (1960–2024). Il lottatore statunitense è venuto a mancare all'età di 63 anni. Il figlio Gunnar ha annunciato la notizia il 26 agosto sui social media: "Sono costretto a condividere che mio padre, Sid Eudy, ci ha lasciati dopo una lunga lotta contro il cancro. Era un uomo pieno di forza, compassione e affetto, e ci mancherà profondamente." La famiglia esprime la propria gratitudine "per i vostri pensieri e preghiere mentre affrontiamo questo dolore. Verranno comunicate presto informazioni sulla cerimonia funebre."

Sid Eudy era noto anche con i soprannomi Lord Humongous, Sid Vicious, Sid Justice e Sycho Sid, e ha iniziato la sua carriera nel wrestling negli anni '80. Ha lottato in diverse promozioni, tra cui World Championship Wrestling (WCW) e World Wrestling Entertainment (WWE), con cui ha firmato un contratto nel 1991. Ha vinto il WWF World Heavyweight Championship e il WCW World Heavyweight Championship più volte. Nel 2001, ha subito un grave infortunio alla WCW, ma è tornato in WWE nel 2012, chiudendo un capitolo di 15 anni con una breve apparizione a Monday Night RAW. Eudy lascia la moglie e i due figli.

Omaggio a Sid Eudy nel circuito del wrestling

WWE (World Wrestling Entertainment) ha reso omaggio a Sidney Eudy con un montaggio della sua carriera nel wrestling, dichiarando: "WWE ricorda la vita e l'eredità di Sid Eudy." Hanno inoltre aggiunto: "WWE esprime le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Sid Eudy."

Il leggendario wrestler Shawn Michaels ha dichiarato: "Sono dispiaciuto per la scomparsa di Sid Eudy. Il suo contributo alla creazione di 'The Heartbreak Kid' non può essere ignorato. Le sue gesta, la sua influenza e la sua eredità continueranno a motivare il nostro settore per le generazioni future."

Il wrestler veterano Booker T ha commentato una foto di Eudy: "Sinceramente non credo che mio fratello e io saremmo arrivati alla WCW senza Sid Vicious. Il suo contributo a questo settore è indelebile e ha gettato le basi per molti altri. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento difficile."

