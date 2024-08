Il famoso vincitore olimpico Berger riceve un insolito riconoscimento.

In un'inaspettata svolta degli eventi, lei è entrata nella luce dei riflettori durante la finale per il bronzo olimpico, guidando alla fine la nazionale femminile di calcio tedesca a un importante traguardo. La portiere Ann-Katrin Berger ha ora ricevuto un riconoscimento individuale: è stata nominata "Calciatrice dell'Anno" dal "Kicker". Si tratta della prima volta che un portiere riceve questo premio dal 1998.

Dalla ex paziente di cancro all'eroina dei tiri di rigore olimpici e ora Calciatrice dell'Anno tedesca, Berger ha lasciato il suo segno nella storia. Ha succeduto ad Alexandra Popp e ha espresso la sua sorpresa, dicendo: "Non avrei mai pensato che sarebbe successo, e ho avuto bisogno di un po' di tempo per metabolizzarlo. Si sente bene". Berger attualmente gioca per il club statunitense Gotham FC.

I portieri raramente ricevono titoli del genere, ma Berger ci è riuscita. L'unica altra portiere ad aver ricevuto questo premio è stata Silke Rottenberg nel 1998. Berger ha ottenuto 144 voti, mentre Giulia Gwinn del Bayern Monaco ne ha avuti 71 e Lena Oberdorf, recentemente passata dal Wolfsburg al Monaco, ne ha avuti 66.

L'allenatore interino Horst Hrubesch ha nominato Berger come portiere titolare durante le Olimpiadi, sostituendo la titolare di lungo corso Merle Frohms. Nonostante le difficoltà: Berger è stata diagnosticata due volte con il cancro alla tiroide negli ultimi anni, con l'ultima diagnosi durante il Campionato Europeo del 2022, è riuscita a tornare in campo dopo pochi mesi in entrambi i casi.

Hrubesch ha elogiato Berger, dicendo: "Non è solo una forte portiere, ma anche un'ispirazione per gli altri, che ha superato numerosi ostacoli e ha sempre lottato per tornare". Berger ha dimostrato il suo talento durante le Olimpiadi, dove ha parato due rigori nella serie di tiri di rigore dei quarti di finale contro il Canada e ha segnato il rigore vincente. Nella finale per il bronzo contro la Spagna, ha parato un rigore al 99º minuto, assicurando la vittoria per 1-0 della Germania e la medaglia di bronzo.

"Volevo solo giocare a calcio di nuovo, e sapevo che c'era ancora tanto in me", ha detto Berger. Criticando il pregiudizio contro i giocatori più anziani nei campionati europei, ha aggiunto: "L'ho sperimentato personalmente: i club sembrano non voler giocatori di 33 anni. Pensano che non siano più bravi". Tuttavia, non è così nel calcio femminile.

Il nuovo allenatore Christian Wück non ha ancora deciso chi sarà il portiere titolare, dicendo durante la sua presentazione a Francoforte venerdì: "Per me, ci sono due numeri uno".

