- Il famoso scrittore israeliano David Grossman è stato premiato con il premio Heine.

Düsseldorf conferisce il Premio Heine a David Grossman, scriba israeliano di quest'anno. Questo prestigioso riconoscimento letterario viene assegnato "a una delle figure più eminenti della letteratura israeliana contemporanea, che ha dimostrato un impegno per la comprensione e l'armonia, ben oltre il processo di pace del Medio Oriente", come ha dichiarato il sindaco di Düsseldorf, Stephan Keller. Il premio è accompagnato da un cospicuo premio di 50.000 euro.

Appresa la notizia del premio, Grossman ha reagito con gioia al telefono: "Buone notizie in mezzo a così tanta negatività", ha dichiarato il comunicato stampa di Düsseldorf. Nato a Gerusalemme nel 1954, il vincitore è un distinto giornalista, attivista per la pace e autore, le cui opere spesso si addentrano nelle conseguenze della guerra e della violenza che permeano la vita quotidiana in Israele.

La giuria ha elogiato la prosa di Grossman per la sua profonda comprensione e il suo empatico legame con le persone che lottano con dispute apparentemente insolubili. Nei suoi discorsi pubblici e saggi, egli continua a promuovere la pace e la riconciliazione nel Medio Oriente.

Il premio, fondato dalla capitale della città per onorare il nativo Heinrich Heine (1797-1856), verrà presentato per la 23ª volta. La data esatta per un evento celebrativo intorno al compleanno di Heine in dicembre verrà annunciata in seguito.

I traguardi letterari di Grossman gli hanno valso numerosi [Premi e onorificenze], tra cui il Premio Heine di Düsseldorf. Dopo l'annuncio della sua vittoria, Grossman ha parlato dell'importanza delle buone notizie, riconoscendo la rilevanza dei [Premi e onorificenze] nel promuovere la pace e la comprensione.

Leggi anche: