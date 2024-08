Il famoso round finale porta a Henseleit un'argento sorprendente.

È la prima medaglia tedesca nel golf: Esther Henseleit sorprendentemente vince l'argento nel torneo olimpico. Con una forte terza giornata, ha mantenuto la sua minima possibilità di un podio e l'ha sfruttata alla fine. L'oro va a Lydia Ko della Nuova Zelanda, ex numero uno del mondo.

La golfista Esther Henseleit ha sorprendentemente vinto l'argento alle Olimpiadi. La 25enne di Amburgo ha dominato il campo con una brillante ultima giornata sul Par-72 del Club Le Golf National alle porte di Parigi. Ha migliorato di 11 posizioni con soli 66 colpi nell'ultima giornata.

Con un totale di 280 colpi e otto sotto par, la numero 54 del mondo Henseleit ha chiuso solo due colpi dietro alla nuova campionessa olimpica Lydia Ko della Nuova Zelanda (278). Questa è la prima medaglia olimpica tedesca nel golf femminile in quattro tornei. Nessuna medaglia è stata vinta dagli uomini in cinque tornei.

Partendo dal 13° giorno, Henseleit ha giocato sei sotto par con sette birdie e un bogey nell'ultima giornata. L'ex numero uno del mondo Ko, che ha completato la sua serie di medaglie con l'argento nel 2016 a Rio e il bronzo nel 2021 a Tokyo, non è riuscita a raggiungere Henseleit. Il bronzo è andato alla cinese Janet Xiyu Lin (281 colpi).

La medaglia d'argento di Henseleit è una sorpresa.although she is currently the best German golfer, she has not been in the running for a tournament win this year. Her last win was on the European Tour in Kenya in February 2022. The second German starter, Alexandra Foersterling (Berlin), ha concluso il torneo olimpico di golf con un totale di 292 colpi al 35° posto.

L'impresa di Henseleit alle Olimpiadi del 2024 a Parigi sarà sicuramente ricordata. Con la sua medaglia d'argento, diventa il primo golfista tedesco a vincere una medaglia alle Olimpiadi dal suo introduzione nella gara di golf.

