Il famoso pilota di dirt racing Scott Bloomquist finisce in un incidente aereo all'età di sessanta anni.

Un aereo leggero, un Piper J-3, è precipitato su un fienile intorno alle 7:50 del mattino di un venerdì, secondo il rapporto dell'Amministrazione Federale dell'Aviazione. Questo aereo vintage apparteneva a Bloomquist e ha incontrato la sua fine nella sua fattoria di famiglia, come ha riferito un amico di famiglia, Reid Millard, a nome della madre di Bloomquist, Georgie.

Il sindaco di Hawkins County, Mark DeWitte, ha subsequently confermato che Bloomquist è morto nell'incidente del venerdì. L'FAA e il Consiglio Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti stanno attualmente indagando sull'incidente.

Durante la sua carriera, Bloomquist ha vinto nove campionati nazionali e ha registrato oltre 600 vittorie in diverse serie di gare dal suo debutto nel 1980, come menzionato dal World of Outlaws.

È stato onorato con il titolo di membro del National Dirt Late Model Hall of Fame nel 2002.

Brian Carter, CEO del World Racing Group, ha espresso: "Il leggendario status di Scott Bloomquist non si basava solo sui suoi successi sulla pista, ma anche sulle innovazioni che ha introdotto nell'industria delle late model su terra".

Bloomquist ha giocato un ruolo significativo nella ricostruzione dei World of Outlaws Late Models, permettendole di prosperare nella sua forma attuale. Il suo impatto si è esteso anche alla trasformazione dei circuiti e dei telai nel corso degli anni. La passione di Bloomquist per lo sport e il suo spirito innovativo saranno profondamente mancati da tutti, ha aggiunto Carter.

Bloomquist è stato commemorato nella comunità delle corse il giorno della sua morte.

Tony Stewart, un quattro volte campione della NASCAR Cup Series e co-proprietario della Stewart-Haas Racing, ha definito Bloomquist "unico" e uno dei personaggi più acuti che abbia mai incontrato nel mondo delle corse su terra.

"Scott Bloomquist era unico e probabilmente il tipo più intelligente che abbia mai incontrato nel mondo delle corse su terra", ha dichiarato Stewart. "Le sue abilità di guida erano alla pari con il suo geniale approccio alla costruzione delle sue auto da corsa. Era una forza dominante sulla pista e fuori, con una personalità grande quanto la sua lista di successi. La sua assenza sarà molto sentita".

L'ex pilota NASCAR, Clint Bowyer, ha lamentato: "Mi dispiace per la morte di Scott Bloomquist. La sua storia non finisce mai! Non si può racchiudere la sua vita in un solo film, ci vorrebbe una serie".

Dopo aver ottenuto numerosi vittorie e riconoscimenti nel corso della sua carriera, Scott Bloomquist era noto per la sua passione e il suo spirito innovativo nel mondo delle late model su terra. Il suo impatto sullo sport e sull'industria continuerà ad essere sentito mentre la comunità delle corse piange la sua perdita.

