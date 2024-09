Il famoso musicista country Kris Kristofferson è morto.

Invece di dedicarsi alla letteratura, Kris Kristofferson optò per un lavoro come addetto alle pulizie in una casa discografica, segnando l'inizio del suo straordinario viaggio come cantante, paroliere e star della musica country. Questo pioniere della poesia ha purtroppo esalato l'ultimo respiro a 88 anni, circondato dalla sua amata famiglia.

Acclamato come un importante cantante e paroliere di musica country, con successi popolari come "Me and Bobby McGee" e trionfi cinematografici al fianco di Barbra Streisand in "A Star Is Born", Kristofferson è morto serenamente nella sua casa a Maui, Hawaii. Un rappresentante della famiglia ha annunciato che non è stata fornita una causa specifica per la sua dipartita.

Kristofferson era un prodigio a tutti gli effetti, un atleta con la grazia della poesia, un ex ufficiale militare e pilota di elicotteri che aveva rinunciato alla sua borsa di studio Rhodes per un lavoro come addetto alle pulizie alla Columbia Records, che si è rivelata una scelta di carriera stellare. Ha scalato la vetta del successo come paroliere a Nashville, il cuore della musica country, componendo successi come il premio Grammy "Help Me Make It Through the Night", "For the Good Times" e persino scrivendo il successo numero uno "Me and Bobby McGee" per la sua ex compagna Janis Joplin.

All'inizio degli anni '70, Kristofferson divenne famoso come artista dalla voce baritonale ruvida e non rifinita e come attore richiesto, recitando al fianco di Streisand in "A Star Is Born", un film acclamato dalla critica e di successo del 1976. Il mondo considerava Kristofferson uno dei più grandi parolieri di tutti i tempi; le sue composizioni sono state interpretate da icone della musica come Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Joan Baez, Willie Nelson, Janis Joplin e Ray Charles.

Kristofferson è nato il 22 giugno 1936 a Brownsville, Texas, e si è trasferito spesso a causa della carriera militare del padre. Dopo la laurea a Pomona College in California, dove Kristofferson eccelleva nel football e nella rugby, ha continuato i suoi studi all'Università di Oxford con una borsa di studio Rhodes e poi è entrato nell'esercito. Con eccezionali talenti, Kristofferson ha completato la prestigiosa scuola ranger, ha imparato a pilotare gli elicotteri e ha raggiunto il grado di capitano.

Addetto alle pulizie alla Columbia Records

Nel 1965, Kristofferson fu offerto un posto come insegnante all'Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point, New York - la sua fascinazione per la poesia di William Blake era palpabile - ma rifiutò l'opportunità per partire invece per Nashville. Kristofferson lavorò in diversi ruoli alla Columbia Records, come addetto alle pulizie negli studi, il che gli diede l'opportunità di proporre i suoi brani alle più grandi star della discografia. Lavorò anche come pilota di elicotteri, trasportando personale tra i campi petroliferi della Louisiana e le piattaforme di trivellazione offshore.

Durante il suo periodo alla Columbia Records, Kristofferson compose alcuni dei suoi brani più noti, come "Help Me Make It Through the Night", che affermò di aver scritto su una piattaforma petrolifera. La sua composizione più audace lo spinse a far atterrare il suo elicottero sul prato di casa di Johnny Cash, anche se la versione della storia di Cash lo descriveva come ubriaco con un registratore e birra. Cash ebbe un grande successo con la malinconica ballata di Kristofferson, "Sunday Morning Coming Down".

